Mandatarios del Valle del Cauca lamentan muerte del senador Miguel Uribe Turbay

La gobernadora del Valle y el alcalde de Cali piden acciones para evitar que el país reviva la época de violencia de años anteriores.

Miguel Uribe Turbay falleció en la madrugada del 11 de agosto.
Miguel Uribe Turbay falleció en la madrugada del 11 de agosto.
Foto: Facebook Miguel Uribe.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 11, 2025 07:14 a. m.

Al conocer la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, tras dos meses del atentado del que fue víctima en el sur de Bogotá, mandatarios del Valle del Cauca lamentaron su pérdida y expresaron solidaridad con sus familiares.

En primer lugar, la gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, señaló que el asesinato de Uribe Turbay trae a la actualidad la violencia que se vivió años atrás en el país, misma violencia de la que ya había sido víctima la familia Turbay.

"El pasado se nos vuelve presente y una vida más se nos va en manos de nuestro peor enemigo: la violencia. El país entero durante dos meses oró con fe e ilusión por la recuperación de Miguel, y hoy, con tristeza, debemos alzar la voz para rechazar la violencia que le arrebató la vida. Es momento de mantenernos unidos, de desescalar el odio y defender juntos la vida", indicó la gobernadora a través de su cuenta de X.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, pidió a la justicia que no haya impunidad para ninguno de los implicados en el asesinato del senador, asegurando que Colombia no puede volver a descender a la época de violencia que se vivía décadas atrás.

"Descansa en paz Miguel. Todas nuestras oraciones están contigo, con tu familia y con Colombia. Los colombianos no aceptamos este nuevo descenso hacia la violencia. Exigimos respuestas claras y cárcel para sus asesinos", señaló el mandatario caleño.

