Mandatarios del Valle del Cauca lamentan muerte del senador Miguel Uribe Turbay

Al conocer la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, tras dos meses del atentado del que fue víctima en el sur de Bogotá, mandatarios del Valle del Cauca lamentaron su pérdida y expresaron solidaridad con sus familiares.

En primer lugar, la gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, señaló que el asesinato de Uribe Turbay trae a la actualidad la violencia que se vivió años atrás en el país, misma violencia de la que ya había sido víctima la familia Turbay.

"El pasado se nos vuelve presente y una vida más se nos va en manos de nuestro peor enemigo: la violencia. El país entero durante dos meses oró con fe e ilusión por la recuperación de Miguel, y hoy, con tristeza, debemos alzar la voz para rechazar la violencia que le arrebató la vida. Es momento de mantenernos unidos, de desescalar el odio y defender juntos la vida", indicó la gobernadora a través de su cuenta de X.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, pidió a la justicia que no haya impunidad para ninguno de los implicados en el asesinato del senador, asegurando que Colombia no puede volver a descender a la época de violencia que se vivía décadas atrás.

"Descansa en paz Miguel. Todas nuestras oraciones están contigo, con tu familia y con Colombia. Los colombianos no aceptamos este nuevo descenso hacia la violencia. Exigimos respuestas claras y cárcel para sus asesinos", señaló el mandatario caleño.