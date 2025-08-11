Antioquia llora la muerte de Miguel Uribe Turbay: "Atentaron contra la democracia"

En Antioquia no se han hecho esperar las reacciones a la muerte de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial que luchó por su vida por más de dos meses, tras el atentado en Bogotá.

Uno de los primeros fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien dijo lo siguiente en su cuenta de X:

“El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”.



Mandatarios de Antioquia reaccionaron

También el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó tristeza por el fallecimiento de Uribe Turbay.

“Los antioqueños enviamos un abrazo que acompañe y entregue sosiego en medio de tanta tristeza y preocupación. Dios nos ilumine para afrontar, con serenidad y firmeza, estas heridas irreparables para la Democracia”, fueron las palabras del mandatario.

A su turno, el alcalde Federico Gutiérrez manifestó que siente una profunda tristeza por la noticia e indicó que el asesinato no tiene justificación.

“Nos devolvieron a la peor versión de Colombia: esa donde pensar distinto se paga con sangre. No solo atentaron contra él, atentaron contra la democracia”, aseguró el mandatario.

Publicidad

"No solo atentaron contra él, atentaron contra la democracia. Contra todos los que creemos que este país se construye con argumentos, no con balas. Nos duele Colombia. Pero duele más ver cómo la están dejando desangrar. A Miguel lo callaron de la forma más violenta y cobarde. A nosotros no nos callarán. No callarán a toda una Colombia, que con tristeza e indignación se levantará en contra de todo lo que hoy está mal.

Hoy, más que nunca, nos queda el deber de alzar la voz. Porque Colombia no se rinde y no vamos a dejar de luchar por ella. Qué tristeza tan grande", detalló el mandatario en su cuenta de la misma red social.

El representante a la Cámara por Antioquia, Juan Espinal, envió un mensaje a los jóvenes que como Uribe Turbay comienzan su carrera política a temprana edad, para que no desfallezcan. "Aquí yo creo que es el Gobierno nacional quien tiene que entregar todas las garantías a todos. A la oposición, a los partidos que son aliados. Y es lamentable cómo la historia de Colombia ha retrocedido de manera profunda, donde hay municipios y zonas del país donde nuestro partido Centro Democrático no puede ir porque no nos dejan ir a ejercer la política. Entonces, a los jóvenes, hay que decirles que sigan para adelante", detalló.

Por su parte, el presidente del Concejo de Medellín, Sebastián López también dio gracias al senador por su amistad y todo lo que enseñó al país.

Publicidad

“A tu familia todo el amor! Por ti seguiremos en la lucha por Colombia, con tu ejemplo seguiremos ! Vuelve a tu madre! Te queremos mucho”, indicó.