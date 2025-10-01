"Nada tengo que ver con decisiones del Congreso": responde Gobernadora del Valle al presidente Petro

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, habló del supuesto acuerdo, que según el presidente Petro, hizo con ella cuando era presidenta del partido de La U para sacar adelante la Reforma a la Salud.

"Yo sí hice un acuerdo con Dilian, como presidente de la República y ella como presidenta del partido de la U en favor de una reforma a la salud que no encubra el robo. Lo que veo es que decidieron encubrir el robo Las propuestas de reforma de la llamada ponencia alternativa, se hicieron exclusivamente para preservar el sistema de robo, que se ha hecho por billones, al pueblo colombiano", aseguró el presidente Petro a través de su cuenta de X.

Ante las palabras del mandatario, la gobernadora del Valle señaló que hace más de dos años le presentó al presidente sugerencias para salvar el sistema de salud, pero que el Gobierno Nacional nunca las tuvo en cuenta, señaló además que no conoce la ponencia alternativa de la senadora Norma Hurtado, pero dijo estar segura de que detrás de esa ponencia no hay corrupción, como lo señala el presiente Petro.

"Yo soy del Partido de la U pero no quiere decir que Norma Hurtado tenga que obedecer absolutamente. Ella es una mujer seria, responsable, comprometida, ustedes la han visto legislando es una mujer que estudia, no se sienta a esperar quién le diga sino que estudia para presentar sus ponencias. Yo la conozco como una mujer honesta, trabajadora y que quiere hacerle el bien a la gente. No creo que ella se vaya a prestar para generar actos de corrupción en un proyecto de ley", indicó la mandataria.



Dilian Francisca Toro invitó al presidente de la República para que visite el Valle del Cauca para adelantar una discusión publica sobre el modelo de salud que más le conviene al país.