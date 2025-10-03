Naufragio en Nariño: 10 personas han sido rescatadas con vida y sigue la búsqueda de 28

Luego de 24 horas del naufragio de un barco en aguas del mar Pacífico, solo se han rescatado con vida a diez de los 38 ocupantes, aseguró Benildo Estupiñán, líder social y defensor de derechos humanos del Pacífico nariñense, quien alertó a la Armada Nacional sobre este siniestro en altamar.

Estupiñán dijo a Blu Radio que la motonave, identificada con el nombre de “Don Alfredo”, zarpó de Buenaventura, en el Valle del Cauca, y se dirigía hacia el municipio de El Charco, en la subregión del Sanquianga, en el Pacífico nariñense.

Según versiones de algunas de las personas rescatadas por campesinos, la motonave sufrió, al parecer, una falla mecánica a la altura de la Bocana del río Naya, lo que produjo el volcamiento de la embarcación, dijo el líder social.

Manifestó que esta zona es de alto riesgo, especialmente por las altas marejadas.



El defensor de derechos humanos hizo un llamado a la Armada Nacional para que se activen los operativos de búsqueda de las demás personas, entre las cuales, según se conoce, podría haber menores de edad y personas de la tercera edad.

Aunque el hecho ocurrió en horas de la tarde del jueves 2 de octubre, solo hasta hoy se logró conocer la información debido a la dificultad de las comunicaciones en esa región del Pacífico colombiano.

Desde Tumaco, la Armada Nacional envió varias comisiones de búsqueda por aire y agua para tratar de dar con el paradero de los otros 28 pasajeros, entre ellos miembros de la tripulación, sin que hasta el momento la búsqueda arroje resultados positivos, dijo un vocero comunal de esa población costera de Nariño.