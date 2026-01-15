En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Yeison Jiménez
Ataque en Chocó
Visa EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Nueva riña entre jóvenes cerca de estación del MIO Aguablanca en Cali

Nueva riña entre jóvenes cerca de estación del MIO Aguablanca en Cali

El enfrentamiento entre grupos de dos barrios quedó registrado en videos difundidos en redes sociales. La comunidad pidió mayor presencia de las autoridades.

Publicidad

Publicidad

Publicidad