Padre identificó a su hijo en video de vandalismo a un bus y lo entregó a la Policía

Un hecho de vandalismo contra el sistema de transporte MÍO en Cali terminó con un giro inesperado, luego de que el propio padre del responsable lo entregara a las autoridades. La historia ha generado todo tipo de comentarios.

En redes sociales circuló un video que se volvió viral al mostrar cómo un joven, tras conducir una motocicleta sin casco e insultar al conductor de un bus, decidió lanzar piedras contra el parabrisas del vehículo en plena vía. El ataque fue grabado por pasajeros que presenciaron los daños y la posterior huida del agresor.

La situación generó indignación ciudadana y múltiples llamados a las autoridades para identificar al responsable. Desde el sistema MÍO, su vicepresidente, Felipe Montoya, rechazó lo ocurrido: “Nuevamente uno de nuestros buses fue vandalizado, un bus que iba con caleños y caleñas que lo único que quieren es llegar seguros a su destino”.

Sin embargo, horas después, el caso dio un giro cuando un hombre reconoció en los videos a su propio hijo como el autor del ataque. Ante la gravedad del hecho, decidió llevarlo personalmente hasta la Policía Metropolitana de Cali, donde fue recibido por la Policía de Infancia y Adolescencia.



Autoridades buscan a joven que atentó contra bus del MIO



En video quedó registrado cuando un motociclista, que violaba las normas de tránsito, atacó a piedra un bus del Masivo Integrado de Occidente.



Los hechos ocurrieron sobre la carrera 15 en el centro de Cali#NoticiasCali pic.twitter.com/RxJVPoOFip — Ya Celacanto (@YaCelacanto) September 18, 2025

El menor quedó bajo custodia y fue notificado de cargos preliminares por vandalismo y agresión, proceso que continuará bajo las garantías correspondientes a su edad. El gesto del padre fue destacado por las autoridades locales.

El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jairo García, expresó: “Queremos agradecer a este padre que, de manera consciente, llevó a su hijo para responder por lo ocurrido”.