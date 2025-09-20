Video: joven descubrió insólito apartamento oculto bajo avenida en el centro de Bogotá

En redes sociales no dejan de circular videos que sorprenden a los usuarios con escenas inusuales captadas en diferentes puntos de la capital colombiana. Esta vez, la atención se centró en un clip que muestra el hallazgo de un joven en pleno corazón de Bogotá: un improvisado “apartamento” escondido bajo un puente vehicular.

El material fue compartido a través de la cuenta de TikTok @kmuspro, donde el joven asegura haber encontrado “el apartamento más caleto de Bogotá”, justo en una zona cercana a la estación de TransMilenio Tercer Milenio, en el centro de la capital.

En las imágenes se observa cómo el joven se acerca a una grieta ubicada al pie de un puente vehicular. “Vea ese hueco”, comenta antes de asomarse y descubrir un espacio sorprendentemente amplio en su interior. Al hacerlo, se escucha decir: “Mero caleto socio”.

El asombro aumentó cuando se encontró con al menos dos personas que aparentemente ocupaban el lugar. Uno de ellos le advirtió de inmediato: “Acá no puede entrar, socio”, mientras otro lo instaba a retirarse con la frase “salga, salga”, acompañada del lanzamiento de algunos objetos para obligarlo a alejarse del sitio.



El video, que acumula cientos de reproducciones y comentarios, incluye la frase: “Me encanta vivir en Bogotá”. Entre las reacciones de los usuarios abundaron tanto el humor como la incredulidad: “Eran los hinchas de Millonarios tirando los zapatos”, “Tiene más seguridad que los conjuntos cerrados”, o “Ese es uno de los puntos del restaurante comunitario”, escribieron algunos internautas.