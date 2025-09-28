Pelea de estudiantes finalizó en otro caso de 'güireo' en el oriente de Cali

Hay tensión entre los habitantes de la comuna 21 de Cali por el regreso del 'güireo' a la zona. Esta es una práctica en la que menores de edad, usualmente de barrios distintos, se enfrentan entre sí, utilizando piedras, palos, en algunas ocasiones machetes y hasta armas de fuego.

El más reciente episodio inició como una pelea entre dos jovencitas al lado de una cancha; sin embargo, los ánimos llegaron al punto de desatar toda una disputa entre decenas de personas en plena calle.

Tras esta situación las autoridades hicieron un llamado a los padres de familia del oriente de la ciudad para trabajar en conjunto y así ponerle fin al 'güireo' en el sector, complementando las acciones que ya se adelantan en los territorios.

"No es solamente una responsabilidad de nosotros como autoridades, los padres de familia, las comunidades organizadas necesitamos seguir trabajando para contener estas actividades de 'güireo' y chacaleo que solamente afectan la seguridad de nuestros niños y niñas", dijo el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García.



Hay preocupación en el oriente de Cali por el regreso de los enfrentamientos entre jóvenes en plena vía pública. Una pelea de estudiantes finalizó en otro episodio de ‘güireo’, por lo que la comunidad pide más intervención de las autoridades. #VocesySonidos pic.twitter.com/amjKpBB2A0 — BLU Pacífico (@BLUPacifico) September 28, 2025

Inicialmente en estos enfrentamientos participaban hombres jóvenes entre los 14 y 17 años, sin embargo, en los más recientes casos se ha evidenciado la participación de mujeres adolescentes y hasta niños.

Las autoridades incrementarán los operativos con la Policía de Infancia y Adolescencia, las Comisarías de Familia y el ICBF para intervenir a tiempo estos hechos y evitar más riesgos para los menores de edad.