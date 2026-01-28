Persiste tensión en zona rural de Jamundí, tras invasión del predio La Novillera

Decenas de familias de la zona rural de Jamundí han llegado en las últimas semanas a la finca conocida como La Novillera, ubicada en la vía que desde río Claro conduce al corregimiento de Ampudia, con el objetivo de instalarse ahí y asentarse como comunidad.

En el sector ya han instalado cambuches y han empezado a construir diferentes viviendas.

Sin embargo, esta actividad se está haciendo de manera irregular, pues este predio de 1.500 hectáreas fue oficialmente entregado por la Agencia Nacional de Tierras a varios consejos comunitarios, para el aprovechamiento de sus terrenos con actividades productivas.

"Han tumbado todo el cultivo de caña que había ahí en la zona, que hacía parte de un proyecto productivo entre la comunidad y el ingenio La Cabaña, hoy todo está destruido. La fauna del territorio está siendo desplazada, están quemando y cortando un gran porcentaje de las hectáreas de guaduas que teníammos en la zona", explicó James Viveros, presidente del Concejo Comunitario de Varejonal.



Esta situación está siendo atendida por las autoridades de Jamundí, con el objetivo de lograr la evacuación por parte de las familias invasoras y así los Consejos Comunitarios puedan iniciar sus proyectos agrícolas en esta zona. Se espera que en los próximos días se realice otra reunión con las personas que actualmente ocupan este predio para lograr su reubicación.

"Que estas personas entiendan que esos predios tienen titularidad colectiva y no pueden permanecer ahí, seguiremos trabajando y escuchando sus necesidades para llegar a una solución sana y así los Consejos Comunitarios puedan tomar posesión activa de esos predios y puedan empezar a sembrar", señaló Carolina Obando, secretaria de seguridad de Jamundí.

