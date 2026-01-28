Colombia cerró 2025 con 78 masacres y 256 víctimas, según Indepaz

Según el más reciente balance de Indepaz 'Comunidades en medio de la violencia', en 2025 se registraron 78 masacres que dejaron 256 personas asesinadas, con una fuerte concentración en departamentos como Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Cauca.

Los departamentos más afectados fueron Valle del Cauca, que concentró el mayor número de hechos con 17 masacres y 56 víctimas, seguido de Antioquia, con 12 masacres y 40 personas asesinadas. En Norte de Santander se reportaron 9 masacres con 26 víctimas, mientras que en Cauca se registraron 7 hechos que dejaron 23 personas muertas.

Del total de víctimas, 209 eran hombres, 32 mujeres y 15 personas sin identificar.

“La reiterada presencia de mujeres, personas no identificadas y al menos 10 menores de edad evidencia que estos ataques se ejecutan en espacios sociales abiertos como barrios, establecimientos o reuniones comunitarias, donde la afectación a terceros no participantes es un resultado previsible y sistemáticamente aceptado por los perpetradores”, asegura el informe de Indepaz.



Leonardo González, director de Indepaz, explicó que las masacres continúan siendo una expresión recurrente de la violencia en Colombia.

“Lastimosamente en Colombia continúa esta victimización expresada en masacres, donde se asesinan tres o más personas en un mismo tiempo, modo y lugar y en estado de indefensión”, señaló.

El director de Indepaz indicó que las masacres se concentran en territorios donde coinciden múltiples grupos armados.

“Las masacres se explican por diferentes razones. No es una sola, pero especialmente por la presencia de dos o más grupos armados que están tratando de hacer presencia en un territorio. Entonces hay enfrentamiento entre estos dos grupos”, afirmó.

Sobre el caso del Valle del Cauca, González advirtió que “hay presencia de varias bandas especialmente y la llegada de otros grupos armados como el Ejército Gaitanista en el norte del departamento del Valle del Cauca, la presencia en la costa Pacífica o en el mismo Cali, Jamundí, donde es uno de los centros o epicentros de la violencia en el departamento”, explicó.

Una situación similar se presenta en Cauca, donde, según Indepaz, “hay presencia del Estado Mayor Central, de la Segunda Marquetalia, del ELN, del Frente 57, todos disputándose un territorio en medio de la población civil”, concluyó.