Indepaz y FIP cuestionan postura del MinDefensa sobre posible muerte de menores en bombardeo

Indepaz y FIP cuestionan postura del MinDefensa sobre posible muerte de menores en bombardeo

La más reciente operación militar en el Guaviare abrió un fuerte debate luego de que el ministro de Defensa reconociera que en el bombardeo podrían haber muerto menores reclutados.

