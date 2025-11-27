Personería y autoridades de Cali activan medidas ante alboradas en barrios del oriente

Barrios como Ulpiano Lloreda, Decepaz, Calimio, El Rodeo, entre otros, están en la mira de las autoridades ante las alboradas que se registrarán este 1 de diciembre. Desde la Personería informaron que durante esta semana han recibido varios reportes sobre la realización de este tipo de actividades, especialmente en el oriente de la ciudad.

Por estas razones, el personero Gerardo Mendoza manifestó su preocupación, principalmente por el uso de pólvora —sobre todo por parte de menores de edad—, ya que puede causar quemaduras y otros accidentes.

“Es de conocimiento público que estas prácticas, año tras año, ponen en riesgo también la vida y la salud de las personas y de la fauna urbana, al igual que la convivencia, generando incluso desórdenes y afectaciones en inmediaciones donde se realice esta desafortunada práctica”, dijo el personero.

Además, estas actividades suelen ir acompañadas de consumo excesivo de alcohol, lo que puede generar casos de intolerancia.



Ante esta alerta, la Subsecretaría de Seguridad de Cali, Natalia Zuluaga, confirmó que desde hace un mes vienen realizando reuniones con líderes de estos barrios para garantizar que estas alboradas no deriven en situaciones trágicas. La funcionaria mencionó algunas medidas que se implementarán, como la instalación de un Puesto de Mando Unificado y más de 200 uniformados que estarán desplegados en diferentes zonas de la ciudad durante estas actividades.

Las autoridades esperan que, tras estas reuniones, los resultados sean positivos durante este fin de semana y que no se presenten afectaciones a la vida ni personas heridas durante estas festividades.