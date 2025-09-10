Policía investiga presunto caso de abuso sexual a una auxiliar en CAI de Pasto

Una auxiliar de Policía, cuya identidad se mantiene en absoluta reserva y que, de acuerdo con informaciones de su familia, llevaba muy pocos días de haber jurado bandera, habría sido víctima de abuso sexual por parte de un agente de la Policía dentro de un Centro de Atención Inmediata (CAI) localizado en la Plaza del Carnaval, en pleno centro de Pasto, capital de Nariño.

El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Hernando Calderón, confirmó el hecho a Blu Radio y dijo que asumió personalmente el caso, el cual ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación.

El oficial indicó que el presunto abusador, un integrante de la Policía cuya identidad también se mantiene en reserva, fue inmediatamente separado de la institución. Además, se investiga si actuó bajo los supuestos efectos de sustancias alucinógenas.

“Se conoció de un evento donde una señorita auxiliar informa de un posible abuso de un funcionario policial hacia ella. En ese momento, en que se conoce la información, se activa la ruta; de inmediato se hace el acompañamiento a la señorita auxiliar, activando la ruta de nuestra patrulla púrpura, con acompañamiento en todo momento a la señorita y a su familia, y se la traslada a un centro asistencial”, señaló Calderón.

Manifestó que en todo momento se ha acompañado a la auxiliar de Policía e, igualmente, se ordenó apartar de sus funciones al agente implicado en este caso, contra quien se abrió una investigación disciplinaria y se presentó la respectiva denuncia penal por el hecho, que está en investigación.

El oficial aseguró que, una vez se conoció la denuncia de la patrulla, en la que se indicó que al parecer el uniformado estaba supuestamente bajo los efectos de drogas, no se pudo establecer dicha situación en ese momento, teniendo en cuenta que el hecho fue informado varias horas después de que había sucedido.

“Se hace, como le digo, la apertura de la investigación disciplinaria y de inmediato se da aviso al CTI de la Fiscalía, que conoció el caso y recibió todo el aporte de las pruebas que se tenían”, agregó Calderón.

Ante las denuncias sobre que el uniformado, quien al parecer habría cometido el abuso sexual, estaría en libertad, el comandante de la Policía Metropolitana fue claro: el funcionario está afrontando un proceso disciplinario y un proceso judicial, con las actuaciones que esto amerita, y se encuentra apartado de sus funciones.

“Este es el primer caso que se presenta de esa índole y hemos hecho el acompañamiento en todo momento, con todo el apoyo y la ruta activa completa por parte de la Policía Nacional hacia la funcionaria. No habrá tolerancia para más hechos como estos; nunca puede haber tolerancia ante estos casos, ni frente a un funcionario ni frente a cualquier persona de la comunidad”, enfatizó.

Según informaron, la auxiliar se encuentra recibiendo toda la atención por parte de la Policía Nacional, a través del área de Sanidad, y el acompañamiento necesario ante las instituciones médicas que requieran, tanto ella como su familia, concluyó Calderón.