Procuraduría convocó a Mindefensa por aumento de hechos violentos en el suroccidente del país

Por los más recientes hechos de orden público registrados en varios departamentos del suroccidente del país, la Procuraduría General de la Nación llevó a cabo, de manera extraordinaria, una mesa de trabajo con el Ministerio de Defensa para evaluar el plan de seguridad que deberá adoptarse en esta zona de Colombia.

En la reunión participaron autoridades del orden local, departamental y nacional, quienes expusieron sus propuestas para frenar la violencia.

“Por instrucciones del Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, el delegado para la Gestión y la Gobernanza Territorial, Alexander López Maya, convocó al Ministerio de Defensa a una mesa de trabajo con el fin de conocer el plan de seguridad que se está implementando en el suroccidente del país, considerando las graves alteraciones al orden público que se vienen presentando en esa región”, señala el comunicado.

Durante la mesa, que se desarrolló en Bogotá, se solicitó al Ministerio de Defensa precisar las estrategias y acciones que se están ejecutando para prevenir y contener las alteraciones al orden público.



“Se acordó continuar en una gestión articulada en el marco del relacionamiento armónico institucional. La Procuraduría pidió a las autoridades fortalecer la protección a la ciudadanía para garantizar los derechos fundamentales de la población y la seguridad de los ciudadanos en todos los rincones del territorio nacional”, añade el documento.

A este llamado por implementar medidas de seguridad efectivas se sumó el gremio empresarial del Cauca, que instó al Gobierno nacional a prestar especial atención a la vía Panamericana, donde se registran delitos como hurtos, atentados e incluso secuestros, como el reciente caso del arista, Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, retenido tras realizar algunas presentaciones musicales en ese departamento