En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Procuraduría convocó a Mindefensa por aumento de hechos violentos en el suroccidente del país

Procuraduría convocó a Mindefensa por aumento de hechos violentos en el suroccidente del país

Durante la mesa se solicitó al Gobierno Nacional, precisar las estrategias y acciones que se están ejecutando para prevenir las alteraciones al orden público.

Crisis de seguridad en el suroccidente obliga a reunión extraordinaria entre Procuraduría y Mindefensa
Crisis de seguridad en el suroccidente obliga a reunión extraordinaria entre Procuraduría y Mindefensa.
Foto: Procuraduría General de la República.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad