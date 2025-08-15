Red de salud del Valle en alerta amarilla tras cierre de urgencias de Clínica Palmira

Con el cierre temporal del servicio de urgencias de la Clínica Palmira, hay incertidumbre en el Valle del Cauca, teniendo en cuenta que actualmente hay una sobreocupación del mismo servicio en todos los hospitales del departamento superior al 300%.

Tras esta suspensión Palmira, las autoridades sanitarias del municipio iniciaron un plan de contingencia para distribuir a los pacientes en los sitios disponibles en otras instituciones de salud.

Sin embargo, la mayoría de estas personas serán enviadas a Cali.

"Hemos creado una estrategia de auditores en los servicios de salud para que articulen traslados asistenciales hacia la ciudad de Cali. También, en el marco de la alerta amarilla que tenemos para que los municipios aledaños, a los que soportamos en Palmira para la prestación del servicio de urgencias, no lleguen a Palmira sino a la ciudad de Cali", indicó John Jairo Satizábal, secretario de Salud de Palmira.

Mientras tanto, la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes ya inició contacto con las EPS con pagos pendientes, Nueva EPS y SOS, cuya deuda supera los 6.000 millones de pesos, pues fue el bajo flujo de recursos, lo que impulsó la renuncia masiva de trabajadores de la clínica.

"Los médicos y el personal del área de urgencias de esta clínica renunciaron masivamente ante la falta de pago de las dos EPS mayoritarias, vienen las dos con una deuda importante, y el reconocimiento del mes es ínfimo con respecto a las necesidades, el personal renunció y hay que cerrar el servicio. Es transitorio estamos revisando cuentas para ver qué podemos lograr", señaló la secretaria de salud.