Asesinan a dos policías en Morales, Cauca, en medio de hostigamientos armados

En un grave hecho de orden público, dos policías fueron asesinados en pleno centro del municipio de Morales, Cauca, a plena luz del día. Un video difundido en redes sociales muestra el momento posterior al ataque, en el que los uniformados yacen en el suelo mientras son auxiliados por otros compañeros.

Minutos antes, la estación de Policía del municipio fue blanco de un hostigamiento con ráfagas de fusil durante varios minutos, generando pánico entre los habitantes y alterando la tranquilidad de la zona.

Estos hechos llevaron a que la Fuerza Pública desplegara de todo su personal en las calles, así como en las entradas y salidas de Morales para prevenir nuevos ataques.

Como medida de precaución, varios establecimientos cercanos al lugar del ataque decidieron cerrar sus puertas, mientras personal experto realiza el cierre a una calle aledaña al lugar de los hechos por la presencia de un artefacto abandona sobre la vía. Por el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.

