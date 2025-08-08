Impresionantes imágenes de como quedó estación de Policía en Sipí, Chocó, tras hostigamiento

Varias horas duró el hostigamiento que ha generado zozobra en la comunidad de Sipí, Chocó, tras combates entre ilegales y la Policía durante varias horas.

Luego de soportar los rafagazos de los ilegales, las autoridades lograron evidenciar la magnitud del ataque armado dejando la fachada cientos de orificios, que ha pesar de la situación, por fortuna, según la Policía de ese departamento y la Gobernación, no hubo personas heridas.

#Atención con múltiples orificios por las balas quedó la estación de Policía del municipio de Sipí -Chocó, luego del hostigamiento de ilegales, que por fortuna no dejó personas heridas. La @PoliciaChoco hace verificación de daños materiales. #MañanasBlu Cortesía: @QRADIOCHOCO pic.twitter.com/qM4JX9f48V — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) August 8, 2025

La propia gobernadora Nubia Carolina Córdoba, había manifestado que, gracias a la Fuerza Pública, se pudo salvaguardar la seguridad de los lugareños que se encontraban en: “gravísimo riesgo”.

“Un ataque subversivo en la cabecera de Sipí, que ha sido repelido durante varias horas por uniformados de la Policía Nacional que no han permitido que los ilegales, de un grupo aún por determinar, se tomen el municipio”, escribió.

#AEstaHora se encuentra bajo ataque subversivo la cabecera municipal de municipio de Sipí. Alcaldía y Personería han elevado la alerta. @PoliciaColombia está repeliendo el ataque. Se ha articulado apoyo de @COL_EJERCITO y @FuerzaAereaCol para salvaguardar la vida de la población… — Nubia Carolina Córdoba-Curi (@NubiaCarolinaCC) August 8, 2025

De momento, en Sipí no se reportan pérdidas humanas tras varias horas de fuertes combates, los miembros de la Policía hacen evaluación de daños, donde según el coronel José Urrego, comandante de la Policía en Chocó, detrás de esta acción criminal podría estar el frente de Guerra Ernesto Che Guevara del ELN, que opera en la zona.

“Se presenta un ataque armado a la estación de policía en el municipio de Sipí. Los uniformados repelieron el ataque con el apoyo de nuestra fuerza aérea colombiana. Es importante indicar que el personal no presentó ninguna afectación a su integridad física. En conjunto con el ejército nacional se están adelantando todas las investigaciones para verificar los responsables de este hecho”, aseguró el coronel Urrego.

Aunque el temor y el miedo están más presentes que nunca en esta zona del departamento de Chocó, debido a la vehemencia con la que los ilegales tratan de apoderarse de la cabecera municipal, según la gobernadora Nubia Carolina Córdoba se han adoptado medidas para evitar nuevas acciones violentas.