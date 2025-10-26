Reubicación de mesas rurales provocó demoras en Buenaventura en jornada electoral

En Buenaventura, por orden del Ministerio de Defensa, se le solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil el traslado de 14 puestos de votación de zona rural, que tuvieron que ser reubicados por razones de orden público. Mientras tanto, en el resto del departamento y en ciudades como Cali, la jornada ha transcurrido con total normalidad.

A través de algunos videos que circulan en redes sociales, se puede observar cómo las personas hacen largas filas sin avances para lograr votar en los diferentes puestos habilitados en Buenaventura, Valle del Cauca, tras la reubicación de mesas.

“Estamos dando absolutamente todas las garantías para la consulta que se celebra hoy, domingo 26 de octubre. Estamos en coordinación con la Registraduría Nacional del Estado Civil y con todas las autoridades, garantizando este proceso democrático en total paz y efectividad”, dijo Fernando Grillo, secretario de Gobierno de Cali.

Desde el Puesto de Mando Unificado, instalado en las instalaciones del Comando de la Policía Metropolitana de Cali, se monitorea minuto a minuto lo que sucede en los 332 puestos de votación habilitados en la ciudad y el área metropolitana, en municipios como Candelaria, Jamundí y Yumbo.



“Estamos en el Puesto de Mando Unificado con la Gobernación del Valle, con toda la Fuerza Pública, con la Registraduría y, por supuesto, con todos los entes de control, para decirle a los caleños que hemos garantizado todas las condiciones para las elecciones del día de hoy. Esperamos un resultado positivo para toda la ciudad. Nuestra Policía ha desplegado a más de 1.200 hombres y mujeres para el acompañamiento”, señaló Jairo García, secretario de Seguridad y Justicia de Cali.

Cabe recordar que en el Valle del Cauca hay habilitadas más de 270 mesas de votación y, solo en Cali, están inscritas 857.000 personas para participar en esta consulta que también se realiza en otras ciudades del país.



¿Por qué hay largas filas en jornada electoral de consulta del Pacto Histórico para votar en Buenaventura?

Tras conocerse una denuncia de la comunidad de Buenaventura sobre la falta de mesas en los puestos de votación, las autoridades departamentales confirmaron que las demoras y congestiones durante la jornada electoral se deben a que algunas mesas de la zona rural tuvieron que ser trasladadas al casco urbano. Esta situación incrementó el número de votantes en los puntos del distrito y actualmente es atendida por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

“Al realizarse el traslado de puestos de votación y concentrarlos en la zona urbana por decisión de la entidad nacional, se generó congestión y largas filas en los puestos. La Registraduría ha estado activando otras capacidades para atender a los ciudadanos que llegan en este momento a ejercer su derecho al voto. Estas mesas pertenecen a diferentes sectores rurales; fueron alrededor de 16 las que tuvieron que ser reubicadas”, explicó Guillermo Londoño, secretario de Seguridad y Justicia del Valle.