Revelan video del momento en el que asesinan a secretario de Gobierno de Pradera, Valle

Horas después de conocerse la noticia del asesinato del secretario de Gobierno de Pradera, José Dorian Jiménez, se reveló el video del momento exacto en el que fue atacado a disparos por un sicario que se le acercó mientras se veía el partido Colombia- Venezuela el pasado 9 de septiembre.

En las imágenes se puede ver que todo transcurría normalmente. Decenas de hinchas de la Selección estaban sentados en un establecimiento comercial viendo la transmisión del encuentro deportivo, muy cerca de la Alcaldía de Pradera, cuando fueron interrumpidos por el sonido de las balas que le arrebataron la vida al funcionario público, quien, de acuerdo a lo revelado en el video, quedó tendido sobre una motocicleta que estaba parqueada en el lugar.

Hinchas, al escuchar el sonido de los disparos, salieron corriendo buscando resguardarse de las balas, dejando sillas y pertenencias regadas en el lugar.



Hubo más heridos

También se conoció que, al parecer, dos personas más resultaron heridas tras el ataque, según Indepaz, entre ellas, la secretaria personal del funcionario.

Hay que decir que sobre José Jiménez se conoció que era perteneciente al partido Conservador y fue concejal entre 2020 - 2023.

Vea el video aquí: