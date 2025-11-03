SAG Cauca denuncia grave daño ambiental tras operativo de desalojo en la Hacienda Japio

Una tensa situación de orden público se vivió recientemente en la Hacienda Japio, ubicada en zona rural de Santander de Quilichao, en el norte del departamento del Cauca. En medio de un operativo de desalojo donde la Fuerza Pública nuevamente intentó recuperar este predio privado, de comunidades indígenas que están asentadas ahí.

Si bien el procedimiento se hizo cumpliendo una orden judicial que pide que el terreno sea recuperado y devuelto a sus propietarios legítimos, los indígenas aseguran que esto destruyó viviendas y cultivos que con el paso del tiempo han realizado en la zona.

Hoy, la sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca, esta denunciando que este tipo de confrontaciones dejan graves consecuencias a la zona, teniendo en cuenta que el sitio donde están asentados los indígenas hacen parte de una reserva natural.

"Fue evidente, en medio del operativo de la Fuerza Pública, la destrucción de la reserva natural de la Hacienda Japio, un santuario que conserva los últimos vestigios del bosque seco tropical, un ecosistema prácticamente extinto en Colombia. Este espacio no sólo representa un valor ambiental incalculable sino también un símbolo de patrimonio natural y cultural que debemos proteger, la devastación fue evidente", dijo Isabella Victoria Rojas, Directora Ejecutiva de la SAG Cauca.



A pesar del procedimiento, los indígenas aún permanecen en la Hacienda Japio, asegurando que están exigiendo la garantía de su derecho al territorio ancestral.