Secretaria de Gobierno de Miranda: “Pido a los captores de mi esposo que me dejen saber de él"

Han pasado 24 horas del secuestro del empresario, Carlos Fernando Caicedo Duque, en el municipio de Miranda, Cauca, y su familia aún no tiene pistas de quiénes son sus captores ni las razones por las que se lo llevaron.

Durante la mañana de este domingo, su esposa la secretaria de gobierno del municipio, Isabel Cristina Cardona, habló de lo ocurrido con su esposo e hizo un llamado a los secuestradores a qué le den información del actual estado del empresario.

“Le pido a los captores de mi esposo que lo liberen, que lo devuelvan sano y salvo al seno de su hogar, donde lo estamos esperando. Nuestro hijo está afectado. Y le seguimos pidiendo a nuestro buen Dios que mi esposo sea liberado, que regrese a su hogar donde lo esperamos con mucho amor. Somos gente trabajadora, responsable y cumplidora de nuestros deberes, le pido a los captores que me dejen saber de él, saber su estado de salud”, indicó.

Los delincuentes lo interceptaron en inmediaciones de la Avenida Centenario, cuando su esposa, la actual secretaria de gobierno del municipio Isabel Cristina Cardona, se había bajado del carro para visitar a unos familiares. Ahí los sujetos lo obligaron a irse con ellos en un vehículo.



Al percatarse de la ausencia de su esposo, de inmediato la secretaria alertó a las demás autoridades, quienes desplegaron todo un operativo de búsqueda para dar con su paradero y lograr su regreso a la libertad en el menor tiempo posible.

Carlos Fernando Caicedo Duque es el propietario de una empresa de transporte público intermunicipal del municipio de Miranda, que constantemente despacha buses a municipios vecinos, también es reconocido por trabajar con ingenios azucareros en la contratación de corteros de caña.

Actualmente, el Gaula de la Policía y el Ejército están adelantando la búsqueda del empresario, cuya única información de su paradero es que estaría secuestrado en el municipio de Corinto, Cauca.