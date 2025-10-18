Secretario de Salud de Cali pide reforzar protección para trabajadores en servicios de urgencias

Que se refuercen las medidas de seguridad alrededor de los servicios de urgencias en clínicas y hospitales de Cali y se garantice la protección y bienestar de la misión médica de la ciudad es el llamado de atención que está haciendo el secretario de Salud Distrital, Germán Escobar, a la fuerza pública.

Esto luego del incidente ocurrido en el servicio de urgencias del hospital San Juan de Dios en el centro de Cali esta semana, donde hombres armados intimidaron y amenazaron a los médicos y enfermeras para que atendieran rápidamente a dos personas que habían llegado al centro asistencial gravemente heridas.

La denuncia de los trabajadores del hospital fue respaldada por el secretario Escobar, quien manifestó que la labor de médicos y enfermeras no puede ser regido por actos intimidatorios.

"Hacemos un llamado para la protección de la misión médica en Cali, los trabajadores de la salud gozan de una especial protección en el Derecho Internacional Humanitario. En ese mismo orden de ideas es importante, que los ciudadanos en general entiendan que la misión médica es fundamental para las sociedades y debe respetarse ante todo su trabajo, su dignidad humana", indicó el secretario.



Cabe recordar que este no es el primer caso de agresión contra la misión médica en Cali, pues hace unas semanas una situación similar se registró en el hospital Carlos Holmes Trujillo al oriente de la ciudad.