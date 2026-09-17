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“Tenemos un riesgo inminente”: alcalde de Vijes alerta por daños en iglesia tras terremoto

El mandatario explicó que todavía hay zonas de la iglesia que deben ser intervenidas y pidió ayuda para continuar con la reconstrucción del templo.

Iglesia de Vijes, Valle, afectada por terremoto.jpg
Iglesia de Vijes, Valle, afectada por terremoto.
Foto: captura de pantalla video suministrado.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

El alcalde de Vijes, Valle del Cauca, Óscar Muñoz, alertó sobre el riesgo que persiste en la iglesia del municipio tras los daños ocasionados por el terremoto. El templo, considerado un símbolo para la comunidad, sufrió afectaciones que obligaron a demoler parte de su estructura.

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Durante una entrevista en Mañanas Blu, de Blu Radio, el mandatario explicó que todavía hay zonas de la iglesia que deben ser intervenidas para evitar nuevos riesgos. “Tenemos un riesgo inminente. Hay que acabar de demoler algunas zonas que todavía están en riesgo del templo”, afirmó.

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Muñoz señaló que una de las intervenciones más visibles fue la demolición de la torre principal de la iglesia de Vijes. Ahora, las autoridades esperan avanzar con las obras necesarias para garantizar la seguridad de la estructura y de las personas que se encuentran alrededor.

“Estamos esperando ya poder actuar para poder seguir demoliendo lo necesario para que no haya riesgo también en la casa cural y en lo que quedó del templo”, explicó el alcalde. La prioridad, según indicó, es eliminar las estructuras que todavía representan peligro.

El terremoto también dejó graves afectaciones en las viviendas de Vijes, especialmente en la zona rural. De acuerdo con el alcalde, hasta el 10 de septiembre se habían registrado 60 viviendas con destrucción total, mientras que otras presentan averías graves y condiciones de no habitabilidad.

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“Tenemos un registro de 60 viviendas con destrucción total, principalmente en la zona rural”, sostuvo Muñoz. Los corregimientos y las veredas, agregó, fueron algunas de las zonas más golpeadas por la emergencia.

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Frente a esta situación, la Alcaldía de Vijes adelanta gestiones para acceder a los subsidios destinados a las familias damnificadas. El mandatario aseguró que ya se completaron los registros y que, según la información recibida de las autoridades, los pagos comenzarían durante septiembre.

Mientras avanzan esas ayudas, el municipio también ha utilizado donaciones y gestiones propias para reconstruir algunas de las viviendas más afectadas. La administración ha priorizado casos en los que viven adultos mayores y niños.

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Para la recuperación de la iglesia de Vijes, la Alcaldía también inició una estrategia de recolección de fondos con el respaldo de la comunidad y del párroco municipal. El objetivo es conseguir recursos para las demoliciones pendientes y posteriormente avanzar hacia la reconstrucción.

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“Tenemos que trabajar muy fuerte para reconstruir este símbolo del municipio”, manifestó Muñoz. La administración busca sumar a las gestiones públicas el apoyo de empresas privadas y de la ciudadanía para recuperar el templo.

El alcalde también destacó la solidaridad recibida desde Soacha, Cundinamarca, municipio que apadrinó a Vijes mediante el denominado ‘Plan Padrino’. La iniciativa permitió recibir ayudas durante los primeros días posteriores al terremoto y atender necesidades de las familias afectadas.

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