Trabajador de ingenio azucarero del Cauca fue atacado a disparos en medio de un atraco

Un trabajador de un ingenio azucarero en el norte del departamento del Cauca resultó gravemente herido tras ser atacado a disparos en medio de un atraco, en la vía Puerto Tejada- Candelaria. Los hechos se registraron cuando la víctima fue interceptada por sujetos armados quienes le exigieron sus pertenencias, y le dispararon cuando este opuso resistencia.

De inmediato, la víctima fue trasladada a un centro asistencial por sus compañeros, quienes se encontraban con él en el momento del ataque, ahora, el colaborador fue remitido a una clínica de Cali donde está recibiendo atención especializada.

"Este nuevo caso evidencia la difícil situación de inseguridad que enfrentan los municipios del norte del Cauca y del Valle. Solo en lo corrido de este año, tres trabajadores del sector han sido asesinados y al menos siete más han resultado heridos en hechos violentos, la mayoría asociados con atracos. Expresamos nuestra solidaridad y deseos de pronta recuperación al trabajador herido y a su familia", señaló Asocaña a través de un comunicado.

Tras lo ocurrido el sector de la agroindustria de la caña nuevamente hizo un llamado urgente a las autoridades para reforzar las condiciones de seguridad en la región, protegiendo la vida de las comunidades.

