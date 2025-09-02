Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ley de financiamiento
Juliana Guerrero
Metro de Bogotá
Valeria Afanador
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Trabajador de ingenio azucarero del Cauca fue atacado a disparos en medio de un atraco

Trabajador de ingenio azucarero del Cauca fue atacado a disparos en medio de un atraco

El colaborador fue remitido a una clínica de Cali donde está recibiendo atención especializada.

Ingenio azucarero Valle y Cauca.
Ingenio azucarero Valle y Cauca.
Asocaña.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 05:45 p. m.

Un trabajador de un ingenio azucarero en el norte del departamento del Cauca resultó gravemente herido tras ser atacado a disparos en medio de un atraco, en la vía Puerto Tejada- Candelaria. Los hechos se registraron cuando la víctima fue interceptada por sujetos armados quienes le exigieron sus pertenencias, y le dispararon cuando este opuso resistencia.

De inmediato, la víctima fue trasladada a un centro asistencial por sus compañeros, quienes se encontraban con él en el momento del ataque, ahora, el colaborador fue remitido a una clínica de Cali donde está recibiendo atención especializada.

"Este nuevo caso evidencia la difícil situación de inseguridad que enfrentan los municipios del norte del Cauca y del Valle. Solo en lo corrido de este año, tres trabajadores del sector han sido asesinados y al menos siete más han resultado heridos en hechos violentos, la mayoría asociados con atracos. Expresamos nuestra solidaridad y deseos de pronta recuperación al trabajador herido y a su familia", señaló Asocaña a través de un comunicado.

Tras lo ocurrido el sector de la agroindustria de la caña nuevamente hizo un llamado urgente a las autoridades para reforzar las condiciones de seguridad en la región, protegiendo la vida de las comunidades.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Cauca

Atraco