Un policía herido dejó nuevo ataque con explosivos en El Bordo, Cauca

Aunque no se ha definido qué grupo afamado sería el responsable de este último ataque, se presume que los autores serían integrantes del frente Carlos Patiño, disidencias de las Farc.

Un policía herido dejó nuevo ataque con explosivos en El Bordo, Cauca
Foto: Redes sociales
Por: Stephany Toledo
|
Actualizado: 18 de oct, 2025

Nuevamente, la fuerza pública es atacada con artefactos explosivos en el municipio de El Patía, al sur del departamento del Cauca.

Este último atentado ocurrió contra la subestación de Policía del sector de El Bordo, donde fueron lazadas dos granadas a través de un dron.

La explosión le provocó lesiones leves a un patrullero que se encontraba en el sitio y fue alcanzado por las esquirlas. También se reportan múltiples daños materiales a la infraestructura de la estación.

Aunque no se ha definido qué grupo afamado sería el responsable de este último ataque, se presume que los autores serían integrantes del frente Carlos Patiño, disidencia de las Farc que delinque en esa zona del departamento del Cauca.

Cabe recordar que el municipio de El Patía constantemente ha sido blanco de estos ataques, debido a su posición estratégica como ruta para el tráfico de drogas en el sur del país, el último ataque contra esta estación ocurrió hace poco más de un mes, también perpetrado con drones, donde murió el subintendente Yeiner Lucumí y tres civiles resultaron heridos.

