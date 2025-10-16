Asaltan al alcalde de Buenos Aires, Cauca; hombres armados lo interceptaron en la vía Panamericana

Hombres armados interceptaron a Pablo César Peña, alcalde de Buenos Aires, cuando se movilizaba junto a su equipo de trabajo por la vía Panamericana con destino al municipio de Cajibío, luego de salir de Popayán.

Allí, sobre la vía, en un sector conocido como El Túnel, los hombres encapuchados los obligaron a detenerse para robarles el carro, dinero y otras pertenencias.

Según confirmó la Gobernación del departamento del Cauca, el alcalde y sus escoltas, posteriormente, tuvieron que llegar a pie hasta el municipio de Piendamó.

En ese punto, la Policía les brindó la atención pertinente para que el mandatario después llegara a Buenos Aires. Esta situación también fue denunciada por el gremio de transportadores, que aseguran que son constantes los retenes ilegales y los robos de vehículos en las vías del departamento.



"Esto ocurre mucho en la vía Popayán - Santander y en la doble calzada están saliendo mucho los grupos ilegales a robar vehículos. Se llevan camionetas, y sobre esa vía hay retenes ilegales todo el tiempo. No podemos establecer qué grupo es, pero lo que sí sabemos es que, en cuestión de minutos, se llevan hasta dos o tres vehículos que pasan por esos puntos", dijo Pedro Correa, gerente de la empresa Comomotorista del Cauca.

Asimismo, denunció que en los puntos donde hay arreglos de vías, incluso en los lugares donde se adelantan obras de infraestructura, son los sitios de mayor riesgo y donde se han presentado con mayor frecuencia estos hechos.

"Nosotros consideramos que es la guerrilla y ellos lo que buscan es llevarse vehículos. Por ejemplo, los carros de la UNP, de la compañía energética. A ellos les gusta robarse vehículos de alta gama, que sean Toyota o camionetas, y eso para nosotros es un complique andar en las vías del Cauca, porque estamos corriendo riesgo. A ellos ya no les importa la hora, salen en cualquier momento", explicó Correa.

Es por esta razón que se hace urgente el llamado a las autoridades y al Gobierno nacional para que se refuerce la presencia de la Fuerza Pública en los puntos ya identificados, esto para evitar que los retenes ilegales sigan creciendo en las vías del departamento del Cauca.

