En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nobel de Paz a María Corna Machado
Carlos Barbosa
Dina Boluarte
Acuerdo entre Israel y Hamás

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Se completa un año de la operación Perseo en el sur del Cauca: Ejército entrega resultados

Se completa un año de la operación Perseo en el sur del Cauca: Ejército entrega resultados

Unidades terrestres y aéreas mantienen una ofensiva constante contra los grupos armados ilegales que han afectado a esta población con crímenes como reclutamiento forzado, homicidios y secuestros.

OPERACIÓN PERSEO CAUCA (1).png
EJERCITO
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de oct, 2025

Hace un año, con el propósito de proteger a la población civil y continuar desarrollando las acciones necesarias para garantizar la seguridad, las Fuerzas Militares iniciaron una ofensiva decisiva en el corregimiento de El Plateado, en el sur del departamento del Cauca, para recuperar una de las zonas más críticas del país, ocupada desde hace varios años por grupos armados organizados.

Vea también:

  1. Hospital Niña María en Caloto, Cauca.
    Foto: @sucesoscauca en X.
    Nación

    MinSalud rechaza ataque en Caloto, Cauca, que causó daños en el hospital Niña María

El 12 de octubre de 2024 se inició oficialmente la operación Perseo, donde más de 1.400 soldados del Ejército Nacional, junto con infantes de marina y aviadores de la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas, ingresaron a la zona para ejecutar una operación conjunta, coordinada e interinstitucional, empleando las capacidades tácticas y tecnológicas más avanzadas.

Los resultados operacionales durante este primer año han sido la neutralización de cinco integrantes de las disidencias en desarrollo de operaciones militares, 10 capturados y 13 menores de edad recuperados y dispuestos ante las autoridades para su debido restablecimiento de derechos. Asimismo, han sido destruidos más de 400 artefactos explosivos improvisados y neutralizadas 359 minas antipersonal, reduciendo significativamente el riesgo para la población.

“Se han entregado más de 80 toneladas de ayudas humanitarias, beneficiando a comunidades vulnerables. También se ha fortalecido la infraestructura básica: se realizaron trabajos de mantenimiento en las redes de acueducto, asegurando el acceso al agua potable, y se reinstalaron antenas de telefonía celular, lo que permitió restablecer la comunicación en la región”, dice el comunicado de las Fuerzas Militares de Colombia.

Las autoridades confirmaron que la Operación Perseo no solo se mantiene firme, sino que seguirá generando resultados concretos en esta región y en todo el territorio colombiano.

Lea también:

  1. carro-bomba-el-tambo.jpg
    Carrobomba en El Tambo, Cauca.
    Foto: suministrada.
    Pacífico

    Detonan carro bomba cerca a una subestación de Policía en El Tambo, Cauca; hay dos heridos

  2. HOSPITAL CALOTO, CAUCA (1).png
    COMUNIDAD
    Pacífico

    Disidentes de las Farc lanzaron explosivo contra el hospital de Caloto, Cauca

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Cauca

Ejército Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad