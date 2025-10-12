Se completa un año de la operación Perseo en el sur del Cauca: Ejército entrega resultados

Hace un año, con el propósito de proteger a la población civil y continuar desarrollando las acciones necesarias para garantizar la seguridad, las Fuerzas Militares iniciaron una ofensiva decisiva en el corregimiento de El Plateado, en el sur del departamento del Cauca, para recuperar una de las zonas más críticas del país, ocupada desde hace varios años por grupos armados organizados.

El 12 de octubre de 2024 se inició oficialmente la operación Perseo, donde más de 1.400 soldados del Ejército Nacional, junto con infantes de marina y aviadores de la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas, ingresaron a la zona para ejecutar una operación conjunta, coordinada e interinstitucional, empleando las capacidades tácticas y tecnológicas más avanzadas.

Los resultados operacionales durante este primer año han sido la neutralización de cinco integrantes de las disidencias en desarrollo de operaciones militares, 10 capturados y 13 menores de edad recuperados y dispuestos ante las autoridades para su debido restablecimiento de derechos. Asimismo, han sido destruidos más de 400 artefactos explosivos improvisados y neutralizadas 359 minas antipersonal, reduciendo significativamente el riesgo para la población.

“Se han entregado más de 80 toneladas de ayudas humanitarias, beneficiando a comunidades vulnerables. También se ha fortalecido la infraestructura básica: se realizaron trabajos de mantenimiento en las redes de acueducto, asegurando el acceso al agua potable, y se reinstalaron antenas de telefonía celular, lo que permitió restablecer la comunicación en la región”, dice el comunicado de las Fuerzas Militares de Colombia.



Las autoridades confirmaron que la Operación Perseo no solo se mantiene firme, sino que seguirá generando resultados concretos en esta región y en todo el territorio colombiano.