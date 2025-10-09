En vivo
Detonan carro bomba cerca a una subestación de Policía en El Tambo, Cauca; hay dos heridos

Las víctimas tuvieron que ser trasladas hasta la ciudad de Popayán para ser atendidas en un hospital de mayor nivel.

carro-bomba-el-tambo.jpg
Carrobomba en El Tambo, Cauca.
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de oct, 2025

Un nuevo hecho violento se registró en la vereda El Crucero de Pandiguando del municipio de El Tambo, Cauca, a pocos metros de la subestación de Policía fue dejado un carro que explotó causando afectación en la zona y dejado a dos personas lesionadas quienes tuvieron que ser remitidas de urgencias a un centro asistencial.

De acuerdo con el primer reporte entregado por las autoridades sanitarias, por la gravedad de sus heridas tuvieron que ser trasladas hasta la ciudad de Popayán para ser atendidas en un hospital de mayor nivel.

"Son dos personas, hombre y mujer, ellos ingresaron inicialmente al hospital del Tambo, una de ellas egresa como urgencia vital y luego remitida al Hospital San Jose de Popayán y la otra persona después egreso, ya que no registro heridas, ni alteraciones que permitiera su hospitalización", dijo Carolina Camargo, secretaria de salud del Cauca.

carro-bomba-el-tambo-2.jpg
Carro bomba en El Tambo, Cauca.
Foto: suministrada.

La mujer que se encuentra bajo atenciones médicas fue identificada como Andry Yuleiby Pino Gómez, y presentó heridas de consideración en su cuerpo producto de la onda expansiva, por la detonación de los explosivos que tenía el carro bomba que fue dejado abandonado.

"En este momento, la mujer que ingresó al Hospital San Jose de nuestra ciudad de Popayán, se encuentra estable y está a la espera del seguimiento y valoración por parte de las otras especialidades para continuar con su tratamiento médico", explicó la funcionaria de salud.

Aunque al momento no se conoce que grupo está detrás de este atentado, en la zona delinque la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc. La fuerza pública a esta hora se encuentra reforzando la seguridad en el perímetro de la subestación de Policía para evitar nuevos atentados.

