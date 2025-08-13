Valle del Cauca comprará más anti drones tras ataque contra la fuerza pública en el Naya

Luego del ataque contra la Fuerza Pública perpetrado por las disidencias de las Farc en la región del Naya, zona rural de Buenaventura, las autoridades en el Valle del Cauca confirmaron que adquirirán nuevos dispositivos inhibidores de drones para contrarrestar el accionar del grupo armado ilegal en esta zona del departamento.

El anuncio fue hecho por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien lamentó la muerte de los tres soldados que fallecieron en medio del atentado, Además de confirmar que los otros cuatro militares que resultaron heridos siguen recibiendo atención médica y su recuperación avanza positivamente.

"Precisamente fue con drones y la Armada no tiene inhibidores, eso fue lo que nos afectó, así que vamos a comprar anti drones para la Armada, ya le entregamos al Ejército y a la Policía y en el área fluvial no habíamos tenido esta problemática hasta ahora, así que vamos a comprar más anti drones", indicó la gobernadora Dilian Francisca Toro.

Mientras los militares heridos siguen bajo observación médica, las operaciones ofensivas en la región del Naya continúan para capturar a los disidentes que perpetraron este ataque y recuperar el control del territorio.

"Siempre estamos firmes, apoyándolos, ayudándolos, protegiéndolos y siempre le aclaramos a la comunidad que son esas personas que se sacrifican, que todos los días piensan cómo nos dan seguridad y tranquilidad. Una solidaridad muy grande con las familias de los que fallecieron y por supuesto con los heridos, cuentan con nosotros incondicionalmente", finalizó la mandataria.