Pacífico  / Autoridades en el Valle ofrecieron $20 millones de recompensa por triple homicidio en Buga

Autoridades en el Valle ofrecieron $20 millones de recompensa por triple homicidio en Buga

En un consejo de seguridad anunciaron que un esquipo especial de la Policía realiza la investigación de los hechos, además de realizar estrictos controles en barrios y calles de ese municipio.

Buscan a sicarios que asesinaron a tres personas en Buga, Valle
Buscan a sicarios que asesinaron a tres personas en Buga, Valle.
Foto: suministrada por la comunidad
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 12, 2025 10:37 a. m.

Una recompensa millonaria ofrecieron las autoridades en el Valle del Cauca por información que permita ubicar a los responsables del asesinato de tres personas en el municipio de Buga, en una vivienda ubicada en el barrio Alto Bonito.

Las víctimas fueron identificadas como Jonathan Burgos Arboleda, de 19 años; Soraida Barajas Gutiérrez, de 40; y su hermana Argénix Barajas Gutiérrez, de 65 años. Durante los hechos, otras personas que a esa hora estaban en el lugar lograron salir ilesas del ataque.

“Se ha determinado un despliegue institucional muy importante que vendrá con efectivos del grupo de operaciones especiales de la policía que estará llegando al municipio con nuestro Gaula militar que también estará reforzando la seguridad y una recompensa de hasta $20 millones de pesos por información que nos permita ubicar a los responsables de estos hechos del fin de semana“, dijo Guillermo Londoño, secretario de Seguridad y Convivencia del Valle.

En el consejo de seguridad que se llevó a cabo después de los hechos, también anunciaron una serie de intervenciones en barrios de ese municipio donde se ha identificado un mayor número de casos de violencia. El propósito es recuperar el control y garantizar la seguridad a la comunidad.

“Habrá una intervención en barrios y lugares donde se ha identificado que tenemos esta problemática, allí estará toda la institucionalidad en su conjunto, estará interviniendo estos espacios para devolverle la tranquilidad a los ciudadanos con la Policía, Ejército y Secretaria de Movilidad. Es claro que estos enfrentamientos son el resultado de dos estructuras delincuenciales“, manifestó el funcionario público.

Según la Policía, una vez cometido el crimen, hombres en motocicleta, huyeron de lugar hasta una zona boscosa, por lo que se adelantan diferentes operativos con la fuerza pública para dar con su paradero.

