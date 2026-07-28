A la cárcel dos hombres señalados del asesinato ocurrido en la vía entre Lebrija y Girón

Un juez de control de garantías de Bucaramanga envió a la cárcel a Jeison Jesús Carvajal Sánchez y Brayan Yesid Suárez López, señalados de participar en el homicidio de un hombre ocurrido el pasado 17 de julio en la vía que comunica a Lebrija con Girón.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los procesados se movilizaban en una motocicleta desde la cual habrían disparado en repetidas ocasiones contra la víctima, quien conducía un automóvil particular por este corredor vial. El hombre murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas causadas por los impactos de bala.

El ataque ocurrió en el sector del descenso del peaje hacia Girón. La Policía Metropolitana de Bucaramanga recibió el reporte a través de la línea de emergencias 123 y, al llegar al sitio, encontró un vehículo Kia Picanto gris con la víctima sin signos vitales en su interior.

En su momento, las autoridades informaron que una de las líneas de investigación contemplaba sus antecedentes judiciales como parte del análisis para establecer el móvil del crimen.



Los dos presuntos responsables fueron capturados en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron la motocicleta que, al parecer, fue utilizada para cometer el ataque y establecieron que el vehículo figuraba con reporte de hurto.

Por estos hechos, la Fiscalía les imputó, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y receptación. Ninguno de los procesados aceptó los cargos durante las audiencias preliminares.