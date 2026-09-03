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Aberrante historia en Santander: niña de 6 años era abusada por el abuelastro, padrastro y un tío

La investigación comenzó tras una consulta médica en el hospital de Barbosa, Santander.

Abusadores de niña en Barbosa, Santander.
Abusadores de niña en Barbosa, Santander.
// Policía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

Tres hombres, de 29, 46 y 65 años, fueron capturados en Barbosa, Santander, tras ser señalados por su presunta participación en hechos de violencia sexual contra una niña de seis años.

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De acuerdo con la Policía, la investigación comenzó el pasado 13 de agosto, luego de que la menor ingresara al Hospital San Bernardo de Barbosa para una valoración médica. Durante los exámenes, los profesionales de la salud encontraron indicios compatibles con un presunto abuso sexual y dieron aviso a las autoridades.

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A partir de ese momento, investigadores de la Unidad Básica de Investigación Criminal especializada en Infancia y Adolescencia, en coordinación con el CTI de la Fiscalía, adelantaron durante 14 días labores de policía judicial y recolección de elementos materiales probatorios.

Como resultado de la investigación, un juez emitió tres órdenes de captura. Los operativos fueron realizados de manera simultánea en el barrio Gaitán y en la vereda La Palma, donde fueron detenidos los tres hombres.

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Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía Primera Seccional de Puente Nacional por delitos relacionados con acceso carnal violento agravado, acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, acto sexual violento agravado y actos sexuales con menor de 14 años.

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Tras las audiencias preliminares, un juez de la República les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

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