“Acueducto de Bucaramanga cambia medidores sin autorización”: concejal Carlos Parra

El concejal de Bucaramanga, Carlos Parra, denunció nuevamente lo que considera un procedimiento ilegal en el cambio de medidores de agua que adelanta el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB). Según Parra, estas instalaciones se realizan sin consentimiento previo y por escrito de los propietarios de los inmuebles, sin revisión técnica que determine la obsolescencia de los equipos y bajo presiones hacia los usuarios.

“Quedaron expuestas las irregularidades que el acueducto viene desarrollando en torno a la instalación prácticamente forzada de medidores (…) se hace sin pruebas de laboratorio y bajo la amenaza de cortar el servicio si el usuario no acepta el cambio”, aseguró Parra en diálogo con Blu Radio.

El concejal recordó que ya había advertido en 2023 sobre presuntas irregularidades en la adquisición de estos aparatos, en medio de un proceso que calificó como “cartelización”. Aseguró que, de los 40.000 medidores proyectados, ya se han cambiado 20.000, y que son numerosos los reportes de ciudadanos que no dieron autorización.

Parra invitó a los usuarios a interponer reclamaciones para que se suspendan los cobros que calificó como irregulares.



“Si a usted ya le instalaron el medidor sin autorización ni prueba de laboratorio, tiene derecho a reclamar y a que le devuelvan el dinero. No se trata de impedir físicamente el cambio, sino de hacerlo por la vía jurídica”, afirmó.

En respaldo a esta posición, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de Eugenia Aguilar Rueda, superintendente regional Oriente, precisó que el cambio de los equipos no puede ser obligatorio sin cumplir con condiciones técnicas y sin consentimiento del usuario.

“El solo argumento de que por cambio de tecnología se deba hacer de manera obligatoria no es cierto. El acueducto debe contar con el consentimiento expreso del usuario y mandar los medidores a revisión técnica”, señaló.

Publicidad

Por su parte, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga rechazó los señalamientos y denunció agresiones contra los trabajadores de las empresas contratistas encargadas del proceso. En un comunicado, la entidad aseguró que en al menos siete sectores de la ciudad se han registrado incidentes con agresiones físicas, amenazas y hurto de herramientas para impedir el cambio de medidores.

“El AMB cuenta con todos los canales institucionales para atender inquietudes y recursos de los ciudadanos. La reposición de medidores es una actividad habitual que busca garantizar una medición exacta del consumo. Es inaceptable la desinformación que pone en riesgo la seguridad y dignidad de los trabajadores”, expresó la empresa.

Finalmente, el concejal Parra anunció que habilitó un canal de atención para centralizar las denuncias y reclamaciones de la ciudadanía. Los interesados pueden comunicarse al número de WhatsApp 317 262 5953.