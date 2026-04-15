Alarma ambiental en Barrancabermeja: hallan muerto otro manatí en ciénaga San Silvestre

La preocupación ambiental en Barrancabermeja crece tras el hallazgo de un manatí macho adulto sin vida en la ciénaga San Silvestre, pocos días después de reportarse la muerte de un ejemplar neonato de esta misma especie.

El nuevo caso corresponde a un manatí de aproximadamente dos años, con una longitud cercana a los 2,80 metros y un peso estimado de 250 kilogramos.

El hallazgo se produjo en inmediaciones del Club Náutico, luego de una jornada de búsqueda adelantada por líderes ambientales y pescadores de la zona.

Wilson Díaz, líder ambiental, relató que la alerta se activó luego de que habitantes observaran a la madre del animal en actitud inusual en la zona. Sin embargo, tras varios recorridos iniciales no lograron ubicarlo, hasta que horas después recibieron el aviso del hallazgo.

“Nos dimos a la tarea de recorrer el sector y finalmente encontramos el manatí. Es bastante preocupante porque, al parecer, el animal venía afectado, posiblemente por la contaminación, y terminó atascado en una zona seca”, explicó Díaz.



El líder también advirtió que pescadores habían visto al manatí días antes en estado crítico, lo que refuerza la hipótesis de que su muerte estaría relacionada con las condiciones del agua. “Hace más de 10 años no pasaba esto y ahora estamos viendo una situación muy grave. El agua está bastante afectada”, señaló.

Frente a este panorama, el secretario de Ambiente de Barrancabermeja, Leonardo Granados, hizo un llamado urgente y anunció acciones legales contra la empresa Cenit, filial de Ecopetrol, por presuntos impactos ambientales derivados de la actividad petrolera en la zona.

El funcionario aseguró que la contaminación con hidrocarburos sería una de las principales amenazas para la especie y reveló que en lo corrido de 2026 ya se han registrado tres muertes de manatíes en las ciénagas San Silvestre y El Llanito, mientras que en los últimos siete años la cifra asciende a 17 ejemplares.

Publicidad

Granados recordó que en 2025 se presentó un derrame de aproximadamente 400 barriles de gasolina en la zona, lo que generó un grave daño ecológico.

“Todavía hay presencia de hidrocarburos y eso está afectando la fauna. El manatí neonato murió precisamente en esa área contaminada”, afirmó.

Según explicó, el reciente hallazgo correspondería al padre de la cría fallecida, lo que agrava el impacto sobre la especie, considerada en vía de extinción.

Publicidad

Ante la situación, la administración municipal ya interpuso una acción de tutela y anunció una nueva demanda para exigir un plan integral de restauración ambiental.

“No vamos a permitir negligencia. Esta contaminación está envenenando no solo la biodiversidad, sino también el agua del acueducto de la ciudad”, advirtió el secretario.

Apareció muerto otro manatí antillano en el ciénaga San Silvestre de Barrancabermeja. Se trata de un animal de 2.80 metros y 250 kilos. "Iniciamos el proceso de necropsia para establecer las causas de su deceso", dijo el secretario de Ambiente, Leonardo Granados #MañanasBlu pic.twitter.com/wvFA3jQGD2 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 15, 2026

Las autoridades ambientales y comunidades mantienen la alerta, mientras insisten en la necesidad de acciones urgentes para frenar el deterioro de este ecosistema estratégico y evitar la desaparición del manatí en la región.