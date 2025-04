Alcalde de Bucaramanga, molesto por falta de financiación para doble calzada del norte

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, expresó su inconformismo por la demora en la ejecución del convenio Vías de las Cigarras, iniciativa que busca encontrar financiación para la construcción de la doble calzada del norte de la ciudad, particularmente a través de la operación del peaje de Rionegro.

Desde la administración municipal se lanzó un llamado urgente para destrabar este proyecto, el cual lleva más de un año y medio sin avances significativos.

“En Bucaramanga no aguantamos más el tire y afloje por el peaje de Rionegro. Llevamos esperando un año y medio y estamos con las manos atadas para avanzar en obras”, expresó la Alcaldía en un comunicado oficial.

Durante su intervención en una mesa de trabajo, el alcalde fue enfático en señalar los obstáculos que ha enfrentado su gobierno para buscar alternativas de financiación.

“Déjenos buscar otra manera de financiar, pero es que ni nos rajan ni prestan el hacha. La plata no la tengo, pero llevo un año y medio sin poder buscarla, sin poder financiar, porque no se toman decisiones”, afirmó el mandatario.

Beltrán también denunció cambios de condiciones y falta de compromiso en los acuerdos alcanzados previamente, lo que, según dijo, ha paralizado completamente las obras en el norte de la ciudad.

“Cuando se fue a avanzar, no, ya no. Las condiciones se cambian. Pero es que la no decisión me llevó un año y medio sin poder avanzar en absolutamente nada”, agregó.

El alcalde advirtió sobre la grave situación de movilidad en sectores como Colorados, donde, asegura, la ciudadanía enfrenta diariamente un “embudo” vial que podría derivar en bloqueos.

Recordó que un tercio de la población de Bucaramanga habita en el norte, una zona que, a su juicio, ha sido relegada en materia de infraestructura vial.

Finalmente, Beltrán solicitó que, en caso de no haber avances, se permita a Bucaramanga buscar otras fuentes de financiación para atender las necesidades de su comunidad.

“No podemos seguir amarrados a un convenio que no avanza”, concluyó.