Alcalde de Bucaramanga reveló que han recapturado a 150 vigilados con brazaletes del INPEC

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, expresó su profunda preocupación por los beneficios que la justicia está otorgando a personas señaladas de delinquir en la ciudad. Dijo que más del 50 % de los delincuentes que se encuentran con brazalete del Inpec, bajo el beneficio de casa por cárcel, han sido recapturados mientras cometían delitos.

"De las 250 personas que están recluidas en domiciliarias o con brazalete, más de 150 han sido recapturadas, es decir, el 50 % sigue delinquiendo", indicó Beltrán.

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, alertó sobre problemas en la atención a la población migrante por el recorte de ayudas por parte de USAID. "La situación es preocupante", afirmó

Agregó que los hechos delincuenciales en la ciudad cada vez están en aumento un ejemplo claro de la situación es la captura de un individuo en flagrancia tras robar a un taxista, y lo preocupante señaló el mandatario, es que muchos de estos delitos ya no se limitan a robos simples, sino que incluyen robo a mano armada, incautación de armas y drogas.

El alcalde cuestionó duramente el sistema de justicia, expresando que es incomprensible cómo se puede combatir la inseguridad y la criminalidad cuando, a pesar de las capturas, los delincuentes continúan en sus hogares bajo domiciliaria.

"La pregunta que nos hacemos es: ¿Cómo esperan que podamos combatir la criminalidad si, después de las capturas, la justicia les otorga domiciliaria y siguen delinquiendo?", expresó.

Además, Beltrán hizo un llamado sobre la reducción del presupuesto al Inpec, destacando que se han recortado casi 12.000 millones de pesos, lo que afecta la capacidad del sistema penitenciario para hacer frente al problema de las domiciliarias.

"Están mandando a domiciliaria a personas que siguen causando daño. Nuestro llamado es claro: no manden a las casas a aquellos que representan un peligro para la sociedad. Estamos exponiendo nuevamente a la comunidad, a la señora, a la niña que va al colegio (...) Las capturas son diarias y los operativos constantes, pero no podemos seguir hablando de seguridad si no contamos con un sistema de justicia más robusto y un sistema penitenciario con las herramientas necesarias para actuar", concluyó Beltrán.