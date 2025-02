Alcalde de Floridablanca dice que no tiene plata para que Metrolínea opere en su municipio

Ante la terminación del contrato de Metrolínea con la empresa Metrocinco Plus este miércoles 26 de octubre, organización que durante 15 años ha tenido la concesión para el servicio de buses del sistema de transporte masivo de Bucaramanga, la única salida para que el sistema siga funcionando es que los alcaldes del área metropolitana aporten recursos para arrendar vehículos.

Hasta el momento el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, es el único que se ha comprometido con el aporte de $9.000 millones para continuar con la operación del sistema, los alcaldes de Piedecuesta, Oscar Santos, y Girón, Campo Elías Ramírez, han guardado silencio frente a los aportes que cada municipio debe dar, pero el alcalde de Floridablanca , José Fernando Sánchez, manifestó que su municipio no cuenta con recursos para el plan de recuperación del sistema.

“Nosotros no tenemos recursos yo le he señalado al señor gerente de Metrolínea, quien hizo una mención en una rueda de prensa donde señalaba que los municipios que quisieran subirse al bus del sistema tenían que poner recursos, yo le he señalaba que nosotros desde la ciudad no contamos con esos recursos”, explicó el alcalde Sánchez.

De acuerdo con el mandatario de los florideños, la suma de dinero que debe aportar ese municipio es de $12.000 millones. “Yo le decía que por favor nos hiciera un estudio detallado desde el punto de vista técnico o financiero un estudio responsable porque no puede ser posible que Metrolínea nos venga decir que tenemos que poner más de $12.000 millones, así como así entonces estamos en ese trabajo y en esa articulación, pero el tema es que la respuesta es clara nosotros desde Floridablanca no tenemos la plata”.

Publicidad

El plan que tiene estructurado el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) como autoridad de transporte y Metrolínea, es el alquiler de buses a través de una empresa contratista para que, de manera temporal, Metrolínea S.A. los opere mientras la empresa entra en liquidación.

Se tienen previstas tres fases para las cuales se usarán en la primera 12 buses para que presten servicio en Bucaramanga desde la Universidad Industrial de Santander hasta el puente de Provenza; la segunda fase con 10 buses más desde la UIS hasta el municipio de Piedecuesta; y una tercera fase con 10 buses más desde la estación Norte integrando al municipio de Girón.