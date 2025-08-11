Alcaldía de Bucaramanga decretó dos días de duelo por fallecimiento de Miguel Uribe

La Alcaldía de Bucaramanga anunció dos días de duelo en la ciudad tras el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, quien murió la madrugada del 11 de agosto luego de permanecer hospitalizado por más de dos meses, tras ser víctima de un atentado en Bogotá el pasado 7 de junio.

El alcalde Jaime Andrés Beltrán expresó su pesar y destacó el legado de unidad que dejó el congresista durante su lucha por sobrevivir.

“Hoy Colombia amaneció de luto. La muerte de Miguel Uribe no solamente conmociona a la nación, también al corazón de muchos que estuvimos cerca de él en algún momento. Esa muerte no puede quedar impune, porque el país no puede retroceder a las épocas donde los líderes políticos eran asesinados por quienes no pensaban como ellos”, señaló.

El mandatario resaltó que, mientras Uribe permaneció en la clínica, logró unir a un país sin importar religión o color político.

“Todos estuvimos unidos en función de que saliera adelante, y esa unidad es la que debemos conservar si queremos que esta nación prevalezca sobre la guerra”, afirmó.

Beltrán dedicó un mensaje especial a la familia del senador. “Hoy en Bucaramanga decretamos dos días de duelo para solidarizarnos con su familia y con quienes lucharon alrededor de él. Mi mensaje es para su esposa y, sobre todo, para sus hijos: no podemos permitir que la historia se repita, pero sí podemos acompañarlos para que puedan salir de esta situación tan dolorosa”.

El alcalde concluyó asegurando que el país atraviesa un momento difícil, pero insistió en que es hora de “sacudirnos y empezar de nuevo”.

Colombia sufre una nueva fractura en la historia de su democracia.



Más temprano también lamentó la muerte de Miguel Uribe el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, quien dijo: “Lo mataron como en los peores años del país. ¡No podemos quedarnos en silencio! Exijamos justicia, que paguen los responsables, que su muerte no sea en vano. Que su muerte lleve a la reflexión y a descansar el lenguaje político”.