Alcaldía de Bucaramanga entrega 40 motos a la Policía para reforzar la seguridad

La Alcaldía de Bucaramanga entregó más de 40 motocicletas a la Policía Metropolitana de Bucaramanga, con el propósito de fortalecer la capacidad de reacción y ampliar la presencia institucional en diferentes sectores de la ciudad.

Los nuevos vehículos serán utilizados para reforzar los operativos y labores de patrullaje, especialmente en el norte y sur de Bucaramanga, así como en sectores de alta afluencia como Cuadra Play, donde las autoridades mantienen controles para prevenir hechos delictivos.

Publicidad

El alcalde Cristian Portilla aseguró que esta entrega hace parte de una estrategia de fortalecimiento permanente de la Fuerza Pública y anunció que la Administración Municipal continuará destinando recursos para aumentar la capacidad operativa de la Policía.

“El día de hoy hemos entregado más de 40 motocicletas, adicionales a las 20 que entregamos hace unas semanas. El próximo mes entregaremos 40 motocicletas más para un total de 100 nuevas motocicletas para nuestra Policía Nacional”, señaló el mandatario.



Según Portilla, el objetivo no es únicamente aumentar el número de vehículos disponibles para la institución, sino lograr una mayor cobertura y una presencia permanente de los uniformados en las calles.

“Una mayor cantidad de cobertura y presencia institucional es nuestro gran objetivo. Aumentar el pie de fuerza, pero hacerlo con un patrullaje constante, ha sido parte de la estrategia que hemos venido teniendo”, agregó el alcalde.

Publicidad

Con estas entregas, la Administración Municipal busca mejorar la movilidad de las patrullas y reducir los tiempos de respuesta ante los llamados de la ciudadanía, particularmente en zonas donde se requiere una presencia policial constante.

La Alcaldía anunció que con las próximas 40 motocicletas, previstas para ser entregadas el próximo mes, Bucaramanga contará con 100 nuevas motos destinadas a fortalecer el trabajo de la Policía Metropolitana.