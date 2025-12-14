En vivo
Alerta máxima en Norte de Santander por objetos sospechosos tras anuncio de paro del ELN

Alerta máxima en Norte de Santander por objetos sospechosos tras anuncio de paro del ELN

La presencia de cilindros con insignias del ELN obligó al cierre total de la vía Cúcuta–Pamplona, mientras se refuerzan los operativos de seguridad en varios puntos del departamento. En sardinata se encontró una caja alusiva al grupo armado.

