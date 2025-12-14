Alerta máxima en Norte de Santander por objetos sospechosos tras anuncio de paro del ELN

La situación de orden público en Norte de Santander se mantiene en máxima alerta tras el inicio, desde las 6:00 de la mañana de hoy, de un paro armado de 72 horas anunciado por el ELN, que ya deja cierres viales, presencia de cilindros sospechosos y ataques armados en distintos puntos del departamento.

Uno de los hechos más delicados se registra en la vía Cúcuta–Pamplona, donde las autoridades ordenaron el cierre total en ambos sentidos tras la ubicación de dos cilindros marcados con insignias del ELN, los cuales podrían contener explosivos.

Los elementos fueron hallados en el PR 82+500, sector El Salvador, y PR 93+000, sector Villa Marina.

Los cilindros estarían ubicados sobre ambos carriles, lo que representa un alto riesgo para los conductores. Personal especializado en explosivos adelanta labores de verificación, mientras se mantiene la restricción total del tránsito.



De manera simultánea, en el municipio fronterizo de Puerto Santander, se reportó un hostigamiento armado contra la subestación de Policía, hecho que dejó como saldo un civil muerto.

Bandera hallada del ELN. Suministrada.

Según información preliminar, la víctima sería el conductor de una ambulancia, quien quedó atrapado en medio del intercambio de disparos. Las autoridades investigan las circunstancias del ataque y reforzaron la presencia militar y policial en la zona.

La tensión también se extendió a la vía que comunica a Cúcuta con Sardinata, a la altura del sector Escomín, donde fue derribado un árbol que bloqueó la calzada y, a un costado de la carretera, fue hallado un paquete con mensajes alusivos al ELN.

Este hecho obligó a suspender parcialmente la movilidad y activar los protocolos de seguridad. Las autoridades recomendaron a los conductores no detenerse, no manipular objetos sospechosos y atender únicamente información oficial.

Ante el escalamiento de la situación, los organismos de seguridad mantienen un dispositivo especial en los principales corredores viales y municipios estratégicos del departamento, mientras avanzan las labores de inspección y control.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios por las zonas afectadas y reportar cualquier situación sospechosa a través de la línea 123.