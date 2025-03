Aparatoso accidente de bus escolar en Bucaramanga por culpa de semáforo fuera de servicio

Un grave accidente de tránsito se registró en la mañana de este lunes en la intersección de la calle 36 con carrera 24, en pleno centro de Bucaramanga. Un bus de servicio escolar y una camioneta colisionaron fuertemente.

Según testigos del hecho, el choque se produjo debido a la falta de funcionamiento de los semáforos en ese cruce vial, lo que generó confusión entre los conductores. Esta situación no es aislada, pues la capital santandereana enfrenta serios problemas en su red semafórica debido a su estado de obsolescencia.

Un aparatoso accidente de tránsito se registró esta mañana en la calle 36 con carrera 24 de Bucaramanga, donde resultaron involucrados un bus de servicio escolar y una camioneta. Advierten que el siniestro se presentó por la falta de funcionamiento de los semáforos #MañanasBlu pic.twitter.com/vg7j2CAQIh — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 25, 2025

El director de Tránsito de Bucaramanga, Jhair Manrique, explicó que las fallas en los semáforos se deben a variaciones en el voltaje y a las fuertes lluvias que han afectado los componentes electrónicos, en especial las tarjetas madre de estos dispositivos.

"En la ciudad de Bucaramanga tenemos varias intersecciones semafóricas que no están en funcionamiento hoy en día. Esto es debido a que nuestra red es tan obsoleta que cualquier variación de voltaje o fuertes lluvias me desconfigura y me quema las tarjetas madres de las diferentes intersecciones geográficas que tenemos", indicó.

Entre las intersecciones afectadas se encuentran la calle 36 con carreras 23, 24 y 25, la calle 61 con carrera 17C, la calle 64 con carrera 5 y la calle 36 con carrera 33, puntos críticos de alto flujo vehicular.

Ante esta problemática, el concejal de Bucaramanga, Diego Lozada, anunció que se llevará a cabo un debate de control político esta semana para exigir respuestas y soluciones a la Dirección de Tránsito.

"Lo que hemos tenido presente desde que inicia este gobierno, con los informes que ha entregado la Dirección de Tránsito, es que hay un material obsoleto en la red semafórica en el municipio de Bucaramanga. Lo que nos preocupa es que no se ha avanzado en el proceso de modernización de esa red semafórica", expresó.

Mientras las autoridades determinan responsabilidades y buscan soluciones, los ciudadanos piden mayor celeridad en la modernización de la red semafórica, con el fin de evitar más accidentes y garantizar la seguridad vial en la capital santandereana.