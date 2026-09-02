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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Aprueban licencia ambiental para obra del anillo vial externo entre Girón y Piedecuesta

Aprueban licencia ambiental para obra del anillo vial externo entre Girón y Piedecuesta

La autoridad ambiental dio vía libre al proyecto de 28 kilómetros que conectará las rutas nacionales 66 y 45A y bordeará los municipios de Girón y Piedecuesta.

Anillo vial externo metropolitano.jpg
Blu Radio. Anillo vial externo metropolitano //Foto: Gobernación de Santander
Por: Redacción BLU Radio Santander
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Actualizado: 2 de sept, 2026

La construcción del Anillo Vial Externo Girón–Piedecuesta recibió un nuevo impulso luego de que la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, otorgara la licencia ambiental que permite avanzar con este proyecto de infraestructura vial.

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La autorización fue concedida al Departamento de Santander mediante la Resolución 1121 del 31 de agosto de 2026, después de la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental presentado para la obra.

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El proyecto contempla una doble calzada de aproximadamente 28 kilómetros que conectará la Ruta Nacional 66, en el sector La Fortuna–Bucaramanga, con la Ruta Nacional 45A, en el tramo San Gil–Bucaramanga. El trazado bordeará el costado occidental y sur de los municipios de Girón y Piedecuesta, con el propósito de mejorar la conexión vial y logística del área metropolitana.

Juan Carlos Reyes Nova, director general de la CDMB, señaló que la decisión se tomó luego de un proceso de evaluación técnica, jurídica y ambiental.

“Este es el resultado de una evaluación rigurosa, donde se revisaron los diferentes componentes ambientales del proyecto y se establecieron las condiciones que deberán cumplirse durante su ejecución”, indicó Reyes.

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La licencia incluye el permiso de aprovechamiento forestal, el levantamiento parcial de veda para especies protegidas y las autorizaciones para la ocupación de cauces, playas y lechos que serán intervenidos por la construcción de puentes y otras obras hidráulicas.

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Sin embargo, la autorización no contempla concesiones para utilizar aguas superficiales o subterráneas, permisos de vertimientos, emisiones atmosféricas ni aprovechamiento de materiales de construcción. Según la CDMB, el Departamento de Santander deberá tramitar las autorizaciones correspondientes si en algún momento requiere hacer uso de estos recursos o realizar actividades que estén sujetas a dichos permisos.

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El proyecto queda sujeto a seguimiento por parte de la autoridad ambiental durante las diferentes etapas de su ejecución. La licencia tendrá vigencia durante la vida útil de la obra, incluyendo las fases de construcción, montaje, desmantelamiento y restauración final.

La CDMB realizará el control mediante los Informes de Cumplimiento Ambiental, conocidos como ICA, con los que se verificará que las obligaciones y medidas establecidas en la licencia sean efectivamente aplicadas.

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El Anillo Vial Externo Girón–Piedecuesta es considerado una de las obras de infraestructura de mayor impacto para la movilidad regional, debido a que busca generar una conexión alternativa alrededor de los sectores urbanos de estos dos municipios y mejorar la articulación del área metropolitana con las principales rutas nacionales que atraviesan Santander.

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