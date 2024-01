Así se desarrollará el plan éxodo del Puente de Reyes en Santander

La Policía Metropolitana de Bucaramanga y la Policía de Santander adelantan el operativo de movilidad con el cual se busca garantizar el tránsito seguro de los más de 160.000 vehículos que se esperan se muevan por las carreteras del departamento.

El coronel Henry Yesid Bello, nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Mebuc, informó que los cuatro principales ejes viales estarán vigilados.

“Hemos dispuesto 300 hombres y mujeres policías, compuestos por un fuerte componente institucional de todas sus especialidades, para garantizar la seguridad vial y el acompañamiento a los viajeros. Tendremos 5 áreas de prevención en los ejes viales de la vía Bogotá , vía a la costa, Cúcuta y vía s Barrancabermeja”, expresó.

Según el comandante de la Mebuc, durante este puente festivo se estima que se movilicen 161.346 vehículos lo que representa un 13 % más que el año anterior; además, se espera que se movilicen 62.132 personas entre transporte terrestre y aéreo.

Las autoridades de tránsito también realizarán controles en la Terminal de Transporte de Bucaramanga para revisar la documentación de los autobuses antes de salir a viajar. Además, se entregarán recomendaciones a todos los actores viales para evitar accidentes.

“Se estarán realizando controles para verificar que los conductores tengan en regla toda la documentación requerida para movilizarse por las vías de Santander. Es importante recalcar a todos los actores viales, la responsabilidad al momento de conducir un vehículo automotor y más teniendo en cuenta esta temporada, así mismo, hacemos algunas recomendaciones para evitar la accidentalidad vial”, dijo el mayor de la Policía Jorge Bolívar.

Entre las principales recomendaciones están respetar las normas y señales de tránsito, no conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, no exceder los límites de velocidad, no realizar maniobras peligrosas, conducir con precaución, tener los documentos al día y ser tolerante con los demás usuarios viales.

Cabe recordar que poco más de 500 uniformados estarán en las vías de Santander. La principal recomendación para los viajeros es comunicarse con el #767 antes de iniciar su recorrido para conocer el estado actual de las vías.

