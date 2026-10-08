Aumenta a 19 el número de municipios de Santander con racionamiento de agua

La crisis por escasez de agua continúa extendiéndose en Santander. De acuerdo con el más reciente reporte de las autoridades departamentales, 19 municipios ya presentan racionamiento del servicio, seis más que el balance conocido en septiembre, cuando eran 13 las localidades con restricciones.

Entre los municipios afectados aparecen territorios con una importante actividad agrícola, ganadera y turística, lo que genera preocupación por el impacto que la reducción de los caudales puede tener no solamente sobre el consumo de los hogares, sino también sobre las actividades productivas.

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Según el reporte de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Santander divulgado este jueves 8 de octubre, los municipios que actualmente presentan racionamiento son Málaga, Aratoca, Barichara, Cabrera, Guadalupe, Barbosa, Villanueva, El Hato, Suaita, Socorro, Puente Nacional, Guavatá, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí, Landázuri, Cimitarra, El Carmen de Chucurí, Rionegro y Vélez.

La situación está relacionada con la disminución en la disponibilidad del recurso hídrico durante la temporada seca y los efectos asociados al fenómeno de El Niño. En septiembre, la Gobernación ya advertía que las restricciones no obedecían exclusivamente a la reducción de las fuentes de agua, pues en algunos municipios también se presentan daños o dificultades en las redes de conducción y los sistemas de acueducto.



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Vélez y Barichara se encuentran entre los casos más complejos. En Vélez, el servicio por la red de acueducto llegó a estar suspendido durante varias semanas y el abastecimiento de comunidades se ha apoyado en carrotanques. En Barichara, uno de los principales destinos turísticos de Santander, el suministro se realiza por turnos y la disminución de las reservas genera preocupación frente al aumento de la demanda de agua.

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La afectación también alcanza municipios con fuerte vocación agropecuaria como San Vicente de Chucurí, Landázuri, Suaita, Rionegro, Cimitarra, Sabana de Torres y El Carmen de Chucurí, donde el agua es fundamental para las actividades rurales.

Ante el aumento de las restricciones, las autoridades departamentales activaron y reforzaron el programa de atención mediante carrotanques, con prioridad para las comunidades que tengan mayores dificultades para acceder al líquido.

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Esta estrategia ya se venía aplicando en municipios como Málaga, Aratoca y Vélez. En septiembre, por ejemplo, Bomberos de Málaga, con apoyo del Ejército y de Empresas Públicas del municipio, distribuyeron agua potable en diferentes barrios afectados por el racionamiento.

La Oficina de Gestión del Riesgo también ha planteado alternativas como tanques de almacenamiento y pozos profundos, especialmente en zonas donde la disminución de los caudales podría prolongarse.

El panorama se mantiene bajo vigilancia, especialmente porque, aunque se han presentado lluvias en algunas zonas del departamento, el reporte de este jueves señala que se esperan lluvias principalmente hacia el nororiente de Santander, en las provincias de García Rovira y Guanentá, mientras que en otras zonas continúa la presión sobre las fuentes de abastecimiento.

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Las autoridades mantienen el llamado a hacer un uso eficiente del agua y priorizar el consumo humano, evitando actividades que impliquen desperdicio del recurso. En caso de emergencia, la Gobernación recuerda las líneas 123 y 119.

