Autoridades de Barrancabermeja intensifican campañas para prevenir brotes de dengue

La Secretaría de Salud de Barrancabermeja intensificó sus acciones de prevención y control del dengue durante la semana epidemiológica 44, en un año que registra 695 casos.

Lizbeth Sánchez, profesional de la Secretaría de Salud, reiteró el llamado a la comunidad para no bajar la guardia en esta etapa final del año 2025, especialmente en medio de la temporada de lluvias que favorece la proliferación del mosquito Aedes aegypti.

Sánchez recordó que el municipio completa tres años consecutivos en brote por dengue y que las condiciones ambientales hacen que la circulación del virus sea constante, por lo que insistió en la importancia de revisar las viviendas, evitar almacenar agua y eliminar cualquier recipiente que pueda convertirse en criadero del vector.

En paralelo, la estrategia La Liga Contra el Dengue continúa su recorrido casa por casa en los barrios que mayor número de casos han registrado.



Los equipos realizan búsqueda activa y eliminación de criaderos, aplicación de larvicidas, educación puerta a puerta y monitoreo entomológico para identificar la presencia del mosquito.

Según explicó la secretaria de Salud encargada, Milagros Jiménez, “la campaña también se ha extendido a instituciones educativas con actividades pedagógicas y recreativas dirigidas a estudiantes, con el objetivo de promover el autocuidado y convertir a los jóvenes en líderes de prevención dentro de sus comunidades”.

Las autoridades locales señalan que los 695 casos reportados hasta ahora se distribuyen en 356 casos sin signos de alarma, 335 con signos de alarma y 4 casos de dengue grave, cifras que demandan reforzar las medidas de prevención tanto en los hogares como en espacios públicos, terminales de transporte e instituciones educativas.

Publicidad

La funcionaria destacó como un logro que en lo corrido del 2025 no se hayan registrado fallecimientos, un indicador que atribuyen al trabajo conjunto entre las instituciones de salud, las redes de vigilancia epidemiológica y la participación de la comunidad, que ha venido adoptando con mayor compromiso las recomendaciones para eliminar criaderos, mantener recipientes tapados, limpiar canales de desagüe y permitir el ingreso del personal de salud a las viviendas.

Las autoridades insisten en que cada acción ciudadana cuenta para cortar la cadena de transmisión y proteger la salud de las familias en esta temporada que se vuelve más crítica debido a las lluvias.