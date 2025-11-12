"Mensaje del presidente Petro pone en riesgo diálogos regionales en Nariño": secretario de Paz

De "irresponsable" calificó el secretario de paz y derechos humanos de Nariño, Alex González, el más reciente mensaje del presidente Gustavo Petro en su cuenta personal de X, donde asegura que en Nariño no hay diálogos políticos, sino socio-jurídicos grupos ilegales. Advirtió que el jefe de Estado no puede poner en riesgo los diálogos territoriales de paz que ya cumplen un año y seis meses.

"El presidente Petro no puede ir, el 7 de agosto del próximo año, tirando tiros y en la guerra. El mandatario de los colombianos tiene que mantener la postura con la cual fue elegido, que es la postura de la paz”, aseguró el funcionario.

Visiblemente molesto, el secretario de paz y derechos humanos de Nariño manifestó que los ataques a la Fuerza Pública, en los municipios del Peñol y los Andes Sotomayor, son reacciones de las Disidencias de las Farc columna Franco Benavides, en contra de los bombardeos autorizados por el jefe de Estado en el Guaviare.

Dijo González que ve con extrañeza estas acciones de orden público que se están registrando en la cordillera y dijo que, desde hace un año y seis meses, en esta región se viene aplicando una política de paz que ha dado unos resultados muy positivos para salvar vidas y disminuir el conflicto armado en este departamento fronterizo.



"Esta situación pone en riesgo los diálogos de paz, debido a unas decisiones que se han venido tomando desde el orden presidencial y que se han transmitido por vía Twitter, pues se ha puesto en riesgo los procesos de diálogos que tiene hoy el departamento de Nariño con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y frente a Comuneros del Sur", dijo el secretario de paz de Nariño.

"Los nariñenses no queremos vivir las situaciones que hoy están enfrentando habitantes del Catatumbo, del Guaviare, del Cauca. Aquí hay una apuesta de paz, distinto a lo que está sucediendo en el Cauca, en donde hubo despliegue de 1.000 soldados a través de la operación Perseo, pero nunca se transformó el territorio y nunca llegaron las inversiones, entonces es un circulo vicioso en el cual el Ejército y la Fuerza Pública hace un gran compromiso, un gran trabajo, pero si no va de la mano de una política de paz, prácticamente la estrategia queda muy recortada, porque las inversiones es el 70% de la estrategia de seguridad que debería existir en los territorios", sostuvo González.

Indicó que una situación distinta se vive en Nariño desde hace un año y seis meses, luego de que el Gobierno nacional autorizara la instalación de las mesas oficiales de diálogos regionales, en donde se han logrado invertir mas de 80.000 millones de pesos en vías rurales.

“No podemos desviar de un timonazo total, como lo está haciendo el presidente de la República, y poner en riesgo la política de paz del departamento”, indicó el funcionario departamental. No vamos a permitir que se afecten los diálogos de paz regionales que en Nariño, que están dando resultados positivos en la costa pacifica nariñense y en la subregión de Abades, por eso, es irresponsable ese trino del señor presidente Gustavo Petro, por eso soy consecuente con lo que está pasando en Nariño y tengo que decir que es irresponsable, porque se anuncia que en Nariño no hay diálogos políticos, sino diálogos socio-jurídicos, lo cual se debe revaluar," dijo el secretario departamental de paz.

"Aquí en Nariño si ha habido manifestaciones claras de paz, han existido programas de la búsqueda de personas desaparecidas, se ha logrado el desminado humanitario. Se adelantan proyectos de sustitución de economías ilegales, la destrucción de más de 15 toneladas de material de guerra y creo que lo que hay en Nariño, con el frente Comuneros del Sur y la Coordinadora Ejército Bolivariano, son diálogos políticos y así se deben reconocer", aseguró González.

Finalmente, González pide que el "presidente Petro tiene que revaluar su posición y no debe borrar, con el codo, lo que se ha hecho con la mano para buscar alternativas de paz".

"No es lo mismo un diálogo político que un diálogo socio-jurídico, porque los grupos ilegales no van a permitir que se les trate solo como bandas criminales y el presidente Petro tiene que ver los resultados que en Nariño ha dejado esos diálogos regionales, los cuales son muy distintos a otras regiones del país. Por lo menos, en este departamento, si se ha visto la transformaciones en las zonas donde el Estado nunca había llegado", finalizó.