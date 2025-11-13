En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armero
Armando Benedetti
Linchamiento en Bogotá
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Benedetti asegura que el presidente Petro no ha suspendido cooperación con agencias de EEUU

Benedetti asegura que el presidente Petro no ha suspendido cooperación con agencias de EEUU

El pronunciamiento respalda al cambio posición del mandatario que en un comienzo condicionó la medida al cese de los ataques de EEUU contra lanchas en el Caribe y el Pacifico.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, durante una entrevista en Blu Radio donde discute detalles sobre la consulta popular del gobierno de Gustavo Petro.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, durante una entrevista en Blu Radio donde discute detalles sobre la consulta popular del gobierno de Gustavo Petro.
Foto: Ministerio del Interior
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad