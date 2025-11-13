Benedetti asegura que el presidente Petro no ha suspendido cooperación con agencias de EEUU

El ministro del Interior, Armando Benedetti, atribuyó a un mala interpretación de funcionarios del gobierno y de algunos medios de comunicación el anunció del presidente Gustavo Petro de cortar los vínculos con las agencia de seguridad estadounidenses por las operaciones del gobierno de Donald Trump y los bombardeos contra lanchas en el Pacífico.

En mensaje en X, el jefe de la cartera política aseguró: “ El presidente Gustavo Petro nunca ha dicho que las agencias de control americanas FBI, DEA, HSI van a dejar de trabajar en Colombia a la par de nuestras agencias de inteligencia Dipol, Dijín, CTI, y seguiremos trabajando como lo ha hecho este Gobierno en contra del narcotráfico y el crimen con los Estados Unidos”.

Ha habido una mala interpretación por la prensa colombiana y algunos funcionarios del alto Gobierno. El presidente @petrogustavo nunca ha dicho que las agencias de control americanas FBI, DEA, HSI van a dejar de trabajar en Colombia a la par de nuestras agencias de inteligencia… — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 13, 2025

Sin embargo, el mensaje del ministro Benedetti, contradice lo que expresó el presidente Gustavo Petro en cuenta en X, cuando anunció que “Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses. Tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe".

Posteriormente en un nuevo mensaje el mandatario cambió de posición, al señalar que "Toda comunicación que garantice que será usada para incautaciones sin menoscabo de derechos humanos y que generara capturas con protección de la vida, sin arriesgar vidas, será usada por la comunidad de inteligencias ya coordinadas por nuestro apoyo, sin menos cabo tampoco de ninguna agencia, incluidas las norteamericanas”.



El pronunciamiento inicial del presidente Gustavo Petro generó críticas desde diferentes sectores que aseguraron que suspender el intercambio de información de inteligencia con Estado Unidos solo generaría el fortalecimiento de las estructuras narcotraficantes y criminales del país.