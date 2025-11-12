En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Petro cambia de posición: sí entregará información de inteligencia a EEUU, pero con condiciones

Petro cambia de posición: sí entregará información de inteligencia a EEUU, pero con condiciones

En la publicación en X, Petro aseguró que Colombia respeta el derecho internacional y por ello, la información compartida, debe ir en esa línea.

Petro cambia de posición: sí entregará información de inteligencia a EEUU, pero con condiciones
Petro cambia de posición: sí entregará información de inteligencia a EEUU, pero con condiciones
Fotos: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad