Petro cambia de posición: sí entregará información de inteligencia a EEUU, pero con condiciones

El presidente Gustavo Petro ha matizado la instrucción que dio, hace 24 horas, de suspender la entrega de información de inteligencia a agencias de seguridad y defensa de Estados Unidos.

Aunque en su primera publicación señaló que la medida iría mientras ese país continuara con los ataques contra embarcaciones con droga en el Caribe y el Pacífico, en nuevos pronunciamientos ha cambiado el sentido de la instrucción.

En la publicación más reciente en X, Petro aseguró que Colombia respeta el derecho internacional y por ello, la información compartida, debe ir en esa línea.

“Toda comunicación que garantice que será usada para incautaciones sin menoscabo de derechos humanos y que generara capturas con protección de la vida, sin arriesgar vidas, será usada por la comunidad de inteligencias ya coordinadas por nuestro apoyo, sin menos cabo tampoco de ninguna agencia, incluidas las norteamericanas", escribió el jefe de Estado.



Es decir, sí habrá intercambio de información reservada de inteligencia siempre y cuando se garantice que será usada para operaciones de interdicción con capturas y no bombardeos que dejen muertos.

“Si las comunicaciones de inteligencia solo sirven para matar lancheros con misiles es no solo irracional, sino un delito de lesa humanidad, en tanto el asesinato de civiles es sistemático. Nadie puede poner en duda ni un centímetro, la apuesta de Colombia al respeto de las normas internacionales, que incluyen las normas de la lucha contra el narcotráfico, así se hayan configurado mal por el influjo de poderes colonizadores entre las Naciones Unidas”, agregó Petro.

Con esto, se confirma que no habrá una especie de ruptura total entre las fuerzas y agencias de inteligencia de ambos países, una relación que ya ha afectado en varias ocasiones por la inclusión de Petro en la Lista Clinton y las declaraciones del mandatario colombiano donde ha pedido que el país trabaje de manera conjunta con la inteligencia de Venezuela, una posición que no ha sido bien recibida en Estados Unidos.

Petro, por ahora, mantienen su crítica a el presidente Donald Trump por los bombardeos y el despliegue militar en el Caribe y el Pacífico.

“De nuevo, solicito al Gobierno de los Estados Unidos retornar al respeto a los derechos humanos en la lucha contra las drogas. Lo que hacen lanzando misiles en el Caribe contra lancheros pobres, al servicio o no de operaciones de envío de cocaína que realizan capos que no están siendo tocados por las operaciones, no son sino ejecuciones extrajudiciales contra ciudadanos caribeños y latinoamericanos en estado de indefensión”, han sido sus declaraciones.