Estados Unidos reporta nuevo ataque a lancha en el Pacífico: seis muertos

El Gobierno de Estados Unidos confirmó un nuevo ataque contra dos embarcaciones en aguas internacionales del océano Pacífico, en una operación que dejó seis personas muertas. Según información oficial, se trató de dos acciones militares ordenadas bajo la administración del presidente Donald Trump, dirigidas contra naves presuntamente vinculadas al narcotráfico.

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, informó a través de su cuenta oficial en la red social X que la inteligencia estadounidense identificó ambas embarcaciones como operadas por organizaciones catalogadas como terroristas. Indicó que las lanchas transportaban narcóticos y transitaban por una ruta marítima reconocida por actividades de narcotráfico en el Pacífico oriental.

El funcionario explicó que cada embarcación llevaba tres tripulantes, para un total de seis personas fallecidas. Ningún integrante de las fuerzas estadounidenses resultó herido.

“Ayer, por orden del presidente Trump, se llevaron a cabo dos ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones operadas por organizaciones designadas como terroristas […] Ambos ataques se realizaron en aguas internacionales y en cada embarcación viajaban tres hombres considerados narco-terroristas. Los seis fueron abatidos. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida", señaló Hegseth. El secretario también divulgó dos videos en los que se observa el momento de los ataques. En las imágenes, una de las embarcaciones aparece detenida en alta mar antes de ser impactada por un misil. La segunda, una lancha rápida con varios motores fuera de borda, se desplaza a alta velocidad antes de ser alcanzada.



Yesterday, at the direction of President Trump, two lethal kinetic strikes were conducted on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations.



These vessels were known by our intelligence to be associated with illicit narcotics smuggling, were carrying narcotics, and… pic.twitter.com/ocUoGzwwDO — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 10, 2025

Aumento de operaciones y críticas

Con este episodio, ya son 19 los bombardeos reportados desde el inicio de la campaña, realizados tanto en el Caribe como en el Pacífico. Según cifras divulgadas por medios estadounidenses, el número total de personas fallecidas asciende al menos a 75. Sin embargo, se ha mencionado un caso adicional de un supuesto sobreviviente que no pudo ser rescatado por autoridades mexicanas, lo que elevaría la cifra a 76.

La campaña ha generado cuestionamientos en sectores del Congreso estadounidense, donde algunos legisladores han manifestado preocupación por la posibilidad de ejecuciones extrajudiciales. Aunque Washington sostiene que las víctimas son “narco-terroristas”, otras voces en la región, incluido el gobierno de Colombia, han insistido en que algunos de los fallecidos podrían ser pescadores.

Hasta el momento, Estados Unidos no ha proporcionado detalles sobre la ubicación precisa de las operaciones, limitándose a señalar que ocurrieron en aguas internacionales del Pacífico. No se ha informado si las acciones tuvieron lugar frente a costas de México, Colombia u otro país de la región.

En días pasados, las autoridades habían reportado un ataque similar en el que un sobreviviente habría sido rescatado por fuerzas mexicanas, pero el episodio continúa sin confirmación oficial. Asimismo, la ofensiva se desarrolla en medio de crecientes tensiones diplomáticas por la difusión de imágenes producidas con inteligencia artificial del presidente colombiano Gustavo Petro, divulgadas por la oficina del senador Bernie Moreno.

La administración estadounidense ha insistido en que continuará atacando embarcaciones sospechosas en océanos donde se presume el tránsito de cargamentos ilegales hacia su territorio.