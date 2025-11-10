En vivo
Mundo / Estados Unidos reporta nuevo ataque a lancha en el Pacífico: seis muertos

Estados Unidos reporta nuevo ataque a lancha en el Pacífico: seis muertos

El funcionario explicó que cada embarcación llevaba tres tripulantes, para un total de seis personas fallecidas. Ningún integrante de las fuerzas estadounidenses resultó herido.

