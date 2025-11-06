Avalancha de insubsistencias sacude el gabinete de la Alcaldía de Bucaramanga

La administración de Bucaramanga atraviesa horas de agitación interna tras una oleada de renuncias e insubsistencias decretadas por el alcalde designado Javier Sarmiento. En menos de una semana, varios secretarios y asesores de confianza del exalcalde Jaime Andrés Beltrán han salido del gabinete, mientras otros esperan la definición de su continuidad.

La tensión aumentó luego de que Sarmiento solicitara la renuncia protocolaria de todos los secretarios y directores de entes descentralizados para realizar ajustes en el equipo de gobierno durante los dos meses que estará al frente del despacho. Sin embargo, ante la negativa de varios funcionarios a presentar su carta de renuncia, el mandatario encargado, Javier Rojas -actual secretario del Interior-, firmó las primeras declaratorias de insubsistencia el jueves 6 de noviembre.

Fuentes de la administración confirmaron que entre los funcionarios que dejaron sus cargos están Álix Chinchilla, secretaria de Educación; Ana María Vargas, secretaria Administrativa; Andrea Mateus, asesora jurídica; y Manuel Parada, asesor del despacho. También se oficializaron las salidas de Edna Liliana Díaz, de la Secretaría de Hacienda, y del asesor Jaime Andrés Otero.

A la lista se suman las renuncias aceptadas de Diego Reyes, Sthefanny Soto, Diego Rodríguez, Álix Chinchilla, Edna Liliana Díaz y Paola Mateus. Por ahora, permanecen en incertidumbre los nombres de Ana María Vargas, Iván Torres y Manuel Parada.



El alcalde Javier Sarmiento, quien se encuentra en diligencias en Bogotá, aún no se ha pronunciado públicamente sobre los cambios. No obstante, desde su entorno cercano aseguran que las modificaciones obedecen a una “reorganización administrativa necesaria” para garantizar la continuidad de los proyectos durante su breve periodo de gestión.

Mientras tanto, en los pasillos del Palacio Municipal el ambiente es de incertidumbre y expectativa. Funcionarios aseguran que las decisiones del mandatario designado han generado fracturas dentro del equipo y un clima laboral tenso, en medio del proceso de empalme con el próximo alcalde que resulte electo en las elecciones atípicas que se avecinan.