En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Avalancha de insubsistencias sacude el gabinete de la Alcaldía de Bucaramanga

Avalancha de insubsistencias sacude el gabinete de la Alcaldía de Bucaramanga

El alcalde Javier Sarmiento, quien se encuentra en diligencias en Bogotá, aún no se ha pronunciado públicamente sobre los cambios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad